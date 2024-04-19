7 حبوب بن خام ساهمت في انتشار القهوة عالميا.. سرقة عمرها 400 عام

باستخدام جينات من نباتات القهوة في جميع أنحاء العالم، قام الباحثون ببناء شجرة عائلة لنوع القهوة الأكثر شعبية في العالم، والمعروف لدى العلماء باسم Coffea Arabica القهوة أو البن العربي ولدى محبي القهوة باسم أرابيكا “arabica”.

نشأت نباتات القهوة البرية هذه في إثيوبيا ولكن يُعتقد أنه تم تحميصها وتخميرها لأول مرة في اليمن بدءا من القرن الخامس عشر الميلادي.

في القرن السابع عشر، تقول الأسطورة إن الراهب الهندي بابا بودان قام بتهريب سبع حبوب بن خام من اليمن إلى وطنه، مما وضع الأساس لانتشار القهوة عالميا.

القهوة العربية تتميز بنكهتها الحلوة

تشكل القهوة العربية، ذات القيمة العالية لنكهتها الناعمة والحلوة نسبيا، الآن ما بين 60% إلى 70% من سوق القهوة العالمية ويتم تخميرها بواسطة علامات تجارية مثل ستاربكس وتيم هورتون ودانكن. والباقي هو روبوستا، وهي قهوة أقوى وأكثر مرارة مصنوعة من أحد أصول أرابيكا.

لتجميع ماضي القهوة العربية، قام الباحثون بدراسة جينومات أكثر من 30 نباتًا مختلفا من نباتات أرابيكا، بما في ذلك عينة من القرن الثامن عشر مقدمة من متحف التاريخ الطبيعي في لندن والتي حصل عليها عالم الطبيعة السويدي كارل لينيوس.

ونشرت الدراسة في مجلة Nature Genetics، وساهم في هذه الدراسة باحثون من شركة نستله، التي تمتلك العديد من العلامات التجارية للقهوة، وفقا لأسوشيتد برس.

صدأ الأوراق يهدد القهوة

تغيرت أعداد نبات أرابيكا على مدى آلاف السنين قبل أن يبدأ الإنسان في زراعتها، حيث تزدهر خلال الفترات الدافئة والرطبة وتعاني خلال الفترات الجافة.

واليوم، أصبحت نباتات القهوة العربية أكثر عرضة للأمراض مثل صدأ أوراق القهوة، والتي تسبب خسائر بمليارات الدولارات كل عام.

استكشف الباحثون تركيبة أحد أصناف أرابيكا المقاومة لصدأ أوراق القهوة، وسلطوا الضوء على أجزاء من شفرتها الوراثية التي يمكن أن تساعد في حماية النبات.

وقال فابيان إتشيفيريا، مستشار مركز أبحاث وتعليم القهوة في جامعة تكساس إيه آند إم، والذي لم يشارك في البحث، إن الدراسة توضح كيف ظهرت قهوة أرابيكا وتسلط الضوء على القرائن التي يمكن أن تساعد في حماية المحصول.

استكشاف ماضي أرابيكا وحاضرها يمكن أن يعطي نظرة ثاقبة للحفاظ على صحة نباتات القهوة وأكواب القهوة الممتلئة في الصباح الباكر في المستقبل.