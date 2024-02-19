اليابان تعتزم تنظيف الفضاء

أطلقت شركة “أستروسكايل” اليابانية أول مركبة فضائية مُخصصة لمهمة رصد وتقييم قطع “النفايات الفضائية” الآخذ عددها في التزايد في المدار، والتي تُشكل تهديدًا خطيرًا على المركبات الفضائية والبنى التحتية الفضائية.

وقالت شركة “أستروسكايل” في بيان لها إن مهمة المسبار “أدراس- جاي” (Adras-J) تتمثل في العثور على قطع حطام الصاروخ الياباني “H-IIA” التي تطفو في الفضاء منذ 15 عاماً، والعمل على فحصها.

ونقل البيان عن رئيس المشروع إيغيرو أتاراشي قوله إن المسبار “جاهز لبدء عملياته” بعدما أجرى اتصالات بمركز التحكم الأرضي.

المرحلة التالية:

الاقتراب من موقع حطام الصاروخ.

تحديد موقعه بدقة باستخدام بيانات المراقبة من الأرض.

التقاط صور عالية الدقة لتقييم حركات الطبقة العليا من الصاروخ وحالتها.

إزالة الحطام الكبير العائد لمركبات يابانية من الفضاء بالتعاون مع القطاع الخاص.

تطوير تقنيات أكثر كفاءة لالتقاط الحطام والتخلص منه.

مشكلة النفايات الفضائية

تُشكل “النفايات الفضائية” مشكلة متزايدة منذ بداية عصر الفضاء، حيث تتراكم في المدار قطع من الأقمار الاصطناعية المستهلكة وقطع الصواريخ وحطام الاصطدامات.

وتشير التقديرات إلى وجود حوالي مليون قطعة من الحطام في المدار يفوق قطرها سنتيمترًا واحدًا، بالإضافة إلى عدد أكبر من القطع الصغيرة.

وتُشكل “النفايات الفضائية” خطرًا كبيرًا على المركبات الفضائية والبنى التحتية الفضائية، حيث يمكن أن تتسبب في اصطدامات كارثية.