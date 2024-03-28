مصر تسجل أقل معدل نمو سكاني خلال 50 عامًا

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في بيان رسمي أن مصر سجلت في عام 2023 أقل معدل للنمو السكاني خلال 50 عامًا، حيث انخفض من 2.6% عام 2017 إلى 1.4% عام 2023.

يعكس هذا الانخفاض، الذي بلغت نسبته 46%، جهود الدولة المصرية الحثيثة في معالجة القضية السكانية، التي تُعد من أهم التحديات التي تواجهها البلاد.

انخفض عدد المواليد في مصر خلال عام 2023 إلى حوالي مليوني مولود، بانخفاض 15% عن عام 2018 و7% عن عام 2022.

يُشكل العدد الكبير للسكان عبئًا ثقيلًا على موارد مصر المحدودة، حيث يعيش حوالي 60% من سكانها البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو بالقرب منه، مما يُفاقم مشكلات نقص المياه، وفرص العمل، واكتظاظ المدارس والمستشفيات.

تسعى مصر جاهدة لمعالجة هذه التحديات من خلال تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة، مثل بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُعد من أهم المشاريع التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورتها في عملية التنمية الاقتصادية ودورها في استيعاب معدل النمو السكاني السريع.

يُواجه هذا المشروع بعض الانتقادات من قبل البعض الذين يرون أنه يلتهم الموارد ويفاقم أعباء الديون.

من الجدير بالذكر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7% في فبراير 2024 من 29.8% في يناير، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

أطلق الرئيس السيسي في فبراير 2022 المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بهدف تحسين التعليم والصحة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني، مؤكدًا أن أكبر خطرين على مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير 2024 أن الزيادة الطبيعية للسكان في عام 2023 انخفضت بنسبة 8% مقارنة بعام 2022، مرجعًا ذلك إلى تراجع أعداد المواليد.

في عام 2019، أطلقت الحكومة المصرية حملة لتنظيم الأسرة في محاولة لتغيير التقاليد المتجذرة في الريف المصري بشأن الأُسر الكبيرة.

حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال تنظيم الأسرة خلال العقود الماضية، حيث انخفض معدل الإنجاب من 5.6 طفل عام 1976 إلى 3 أطفال عام 2008، بينما ارتفع استخدام وسائل منع الحمل من 18.8% إلى 60.3%.