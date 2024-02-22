فريق التحرير by فريق التحرير

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الملك تشارلز على العملة البريطانية في يونيو

ابتداءً من حزيران/يونيو المقبل، تدخل عملات ورقية بريطانية جديدة تحمل صورة الملك تشارلز الثالث التداول لتحل تدريجيا محل العملات القديمة بصورة الملكة إليزابيث.

فريق التحرير by فريق التحرير
الملك تشارلز على العملة البريطانية في يونيو

سيبدأ البريطانيون بتداول عملات ورقية جديدة تحمل صورة الملك تشارلز الثالث بدءاً من الخامس من حزيران/يونيو المقبل، موعد طرحها في الاسواق.

وستظهر صورة الملك على التصاميم الجديدة لجميع العملات الورقية الأربع بقيمتها (5، 10، 20، و50 جنيهاً إسترلينياً)، مع عدم ادخال تغييرات جذرية على التصميمات الحالية.

ويتمثل الاختلاف الوحيد في أن صورة وجه الملك تشارلز ستحل مكان صورة وجه والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وهذا يعني أن فئة الـ 5 جنيهات الجديدة ستظل باللون الأزرق، وفئة الـ 10 جنيهات ستحافظ على لونها البرتقالي، وكذلك فئة الـ 20 جنيهًا بلونها الأرجواني، وفئة الـ 50 جنيها ستبقى حمراء.

وسيكون الملك تشارلز على أوراق البنكنوت الجديدة، بدون تاجه على عكس والدته التي ظهرت بالتاج.

وسيبقى التتعامل متاحاً بالأوراق التي تحمل صورة الملة إليزابيث لضمان انتقال سلس في التعامل النقدي.

وسيتم طباعة الأوراق النقدية الجديدة فقط لاستبدال تلك البالية، ولتلبية أي زيادة عامة في الطلب.

ويُقال إن هذا القرار اتُخذ جنبًا إلى جنب مع الأسرة المالكة، حيث قال بنك إنكلترا: “يتماشى نهجنا مع توجيهات القصر الملكي، لتقليل التأثير البيئي والمالي لهذا التغيير”.

هذا يعني أن الجمهور سيبدأ في التعامل بالأوراق النقدية الجديدة للملك تدريجياً.

وقال البنك إنه سيكون بمقدور الجمهور استبدال قيمة محدودة من الأوراق النقدية الحالية أو تلك الصادرة عن سلسلة قديمة بأوراق نقدية جديدة عليها صورة الملك تشارلز الثالث، من خلاله لفترة قصيرة من تاريخ الإصدار.

كما ستكون هناك سلسلة من المزادات الخيرية للعملات المسلسلة ذات الأرقام التسلسلية المنخفضة خلال فصل الصيف في دار “Spink & Son”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...