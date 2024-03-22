فريق التحرير by فريق التحرير

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المدن الهندية تهيمن على قائمة الأكثر تلوثاً في 2023

تواجه الهند بأكملها أزمة تلوث هواء خطيرة، مع وجود 9 من مدنها بين الـ10 الأكثر تلوثاً حول العالم.

فريق التحرير by فريق التحرير
تلوث

كشفت دراسة حديثة أجرتها مجموعة “IQAir” لمراقبة جودة الهواء أن المدن الهندية كانت من بين الأكثر تلوثاً في العالم لعام 2023.

واحتلت 10 مدن ومناطق هندية التصنيفات الأولى في قائمة الأكثر تلوثاً ولم تخترقها سوى لاهور الباكستانية فقط.

ووفقاً للتقرير، فإن متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة (PM2.5) في هواء بوغوساراي الهندية بلغ 118.9 ميكروغرام لكل متر مكعب، متجاوزاً بكثير الحد الأقصى الذي حددته منظمة الصحة العالمية وهو 5 ميكروغرام/م 3.

وتشير الدراسة إلى أن التعرض لمثل هذه المستويات العالية من تلوث الهواء يرتبط ارتباطاً مباشراً بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك الربو والسرطان وأمراض الرئة والسكتات الدماغية. ويزداد الأمر سوءًا خلال فصل الشتاء، حيث تتراكم الغازات الضارة والدخان في الغلاف الجوي بسبب انخفاض سرعة الرياح وزيادة حرق الوقود الأحفوري.

وعلى الرغم من الهيمنة الهندية على مستوى المدن، فإن بنغلادش وباكستان جاءا في المركزين الأولين على التوالي من حيث الدول الأكثر تلوثاً وحلت الهند ثالثة، تلتها طاجكستان وبوركينا فاسو.

في المقابل تعتبر بولينزيا الفرنسية بحسب التقرير الأكثر نقاءً، تليها موريشوس، ثم ايسلندا وغرينادا وبرمودا.

ووفقًا للتقرير، فإن 7 دول فقط استوفت المبادئ التوجيهية السنوية لمنظمة الصحة العالمية لجودة الهواء، وهي: أستراليا، ونيوزيلندا، وإستونيا، وآيسلندا، وغرينادا، وموريشيوس، وفنلندا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...