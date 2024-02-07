ما هي المدن الأكثر نمواً بعدد الأثرياء في 2023؟

يشهد العالم ازديادًا ملحوظًا في أعداد الأثرياء، وأظهرت نتائج تقرير “أغنى مدن العالم 2023” الصادر عن شركة “هينلي وشركاؤه” للاستشارات في مجال الهجرة الاستثمارية، كيف تتوزع هذه الثروات على مدن العالم، وسلطت الضوء على المدن الأكثر نمواً في أعداد أصحاب الثروات الصافية الضخمة والتي تفوق مليون دولار أميركي.

وشمل التقرير عدد الأفراد ذوي القيمة الصافية العالية (HNWI)، الذين يُعرفون بحيازة ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول السائلة، وكذلك أعداد الأثرياء الذين يملكون مئة مليون دولار وأكثر من الأصول القابلة للاستثمار، وكذلك من يملكون أكثر من مليار دولار.

وفي ما يلي ترتيب تصاعدي لأكثر 10 مدن نمواً بالأثرياء أصحاب الملايين:

10. سيدني، أستراليا

ذوو القيمة الصافية العالية: ١٢٦،٩٠٠

أصحاب 100 مليون وأكثر: ١٨٤

المليارديرات: ١٥

9. شنغهاي، الصين

ذوو القيمة الصافية العالية: ١٢٧،٢٠٠

أصحاب 100 مليون وأكثر: ٣٣٢

المليارديرات: ٤٠

8. بكين، الصين

ذوو القيمة الصافية العالية: ١٢٨،٢٠٠

أصحاب 100 مليون وأكثر: ٣٥٤

المليارديرات: ٤٣

7. هونغ كونغ

ذوو القيمة الصافية العالية: ١٢٩،٥٠٠

أصحاب 100 مليون وأكثر: ٢٩٠

المليارديرات: ٣٢

6. لوس أنجليس، الولايات المتحدة

ذوو القيمة الصافية العالية: ٢٠٥،٤٠٠

أصحاب 100 مليون وأكثر: ٤٨٠

المليارديرات: ٤٢

5. سنغافورة

ذوو القيمة الصافية العالية: ٢٤٠،١٠٠

أصحاب 100 مليون وأكثر: ٣٢٩

المليارديرات: ٢٧

4. لندن، المملكة المتحدة

ذوو القيمة الصافية العالية: ٢٥٨،٠٠٠

أصحاب 100 مليون وأكثر: ٣٨٤

المليارديرات: ٣٦

3. خليج سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة

ذوو القيمة الصافية العالية: ٢٨٥،٠٠٠

أصحاب 100 مليون وأكثر: ٦٢٩

المليارديرات: ٦٣

2. طوكيو، اليابان

ذوو القيمة الصافية العالية: ٢٩٠،٣٠٠

أصحاب 100 مليون وأكثر: ٢٥٠

المليارديرات: ١٤

1. نيويورك، الولايات المتحدة

ذوو القيمة الصافية العالية: ٣٤٠،٠٠٠

أصحاب 100 مليون وأكثر: ٧٢٤

المليارديرات: ٥٨

ويُظهر التقرير أن الثروة في العالم تتوزع بشكل غير متساوٍ، وأن هناك عددًا من المدن التي تُشكل مراكز جذب لأصحاب الثروات الصافية العالية.

وتُقدم هذه المدن فرصًا استثمارية وبيئة عمل جاذبة تُساهم في نمو ثرواتهم.