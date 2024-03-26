سعر الطن ارتفع 700 دولار في يوم واحد.. الكاكاو يبلغ مستويات قياسية

تواجه صناعة الكاكاو أزمة عالمية حادة، حيث ارتفعت أسعار الكاكاو بأكثر من 700 دولار للطن في يوم واحد، ليصل سعره إلى 9000 دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

ويعود هذا الارتفاع القياسي إلى نقص الإمدادات العالمية من الكاكاو، مدعومًا بضعف المحاصيل في كوت ديفوار وغانا، أكبر منتجين للكاكاو في العالم.

في المقابل، قالت وكالة “بلومبرغ” إن العقود الآجلة للكاكاو قفزت إلى مستوى غير مسبوق قدره 10 آلاف دولار للطن الواحد.

وتهتز السوق بسبب ضعف المحاصيل في المزارعين الرئيسيين في غرب إفريقيا مما وضع العالم في طريقه لعجز سنوي ثالث على التوالي في الإمدادات.

وتشير التوقعات إلى أن نقص الإمدادات قد يستمر خلال الأشهر القليلة المقبلة، مما يهدد بزيادة تكلفة الشوكولاتة على مدار العام.

وتعمل بعض الشركات المصنعة على تقليص أحجام ألواح الشوكولاتة أو الترويج لأنواع تحتوي على مكونات أخرى للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.