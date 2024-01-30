القاهرة سادسة.. ما هي أكثر المدن اكتظاظاً في العالم؟

ليس من المستغرب أن تكون المدن الصينية والهندية في صدارة القائمة الأكثر اكتظاظاً بالسكان حول العالم كونهما أكبر دولتين من حيث عدد السكان. لكن طوكيو اليابانية تفوقت على شنغهاي وبكين الصينيتين ودلهي مومياي الهنديتين وبفارق شاسع.

طوكيو – اليابان

تتصدر طوكيو القائمة من حيث عدد السكان، إذ يبلغ عدد سكانها 37,115,035 نسمة، وفقاً لموقع “وارلد بوبيلايشن ريفيو“، لكنها تشهد تراجعاً طفيفاً سنوياً.

ويتباطئ النمو السكاني في طوكيو في السنوات الأخيرة، إذ انخفض عدد السكان بنسبة 0.21% مقارنة مع 2023.

وأرجع التقرير أسباب الانخفاض إلى عدة عوامل منها:

الشيخوخة

انخفاض معدلات المواليد

الخطط الحكومية للتخفيف من الكثافة السكانية في العاصمة

دلهي – الهند

يعيش في دلهي قرابة 32,941,309 نسمة، بزيادة 2.63% عن 2023، ويتوقع الخبراء أن تقفز المدينة الهندية لاحتلال المركز الأول خلال 5 سنوات على ابعد تقدير.

ويتوقع الخبراء أن يصل عدد سكان دلهي لنحو 50 مليون نسمة في 2030، لعدة أسباب أبرزها:

الهجرة الداخلية

قدوم الطلاب والموظفين

شنغهاي – الصين

يبلغ عدد سكان شنغهاي 29,210,808 نسمة، وهي تعد الأكثر شعبية واكتظاظاً في الصين، ويعود ذلك لكونها المدينة التجارية الأكبر والميناء البحري الأكبر ما يستدعي نزوح مئات الآلاف من مناطق أخرى إليها بهدف الحصول على فرصة عمل.

وسجلت شنغهاي نمواً سكانياً على أساس سنوي بنسبة 2.25% بالمقارنة مع العام المنصرم.

وتنال آسيا حصة الأسد في قائمة المدن العشرة الأولى الأكثر اكتظاظاً بعدد السكان ويضاف إليها ساو باولو البرازيلية، والعاصمة المصرية القاهرة ومكسيكو سيتي.

وتعد إسطنبول الأكثر اكتظاظًا بالسكان في القارة الأوروبية، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 16مليون نسمة، تليها موسكو بـ12.7 مليون نسمة.

وفي ما يلي جدول المدن العشرة الأكثر اكتظاظاً بالسكان حول العالم

المركز المدينة الدولة عدد سكان 2024 عدد سكان 2023 نسبة النمو 1 طوكيو اليابان 37,115,035 37,194,105 -0.21% 2 دلهي الهند 33,807,403 32,941,309 2.63% 3 شنعهاي الصين 29,867,918 29,210,808 2.25% 4 داكا بنغلادش 23,935,652 23,209,616 3.13% 5 ساو باولو البرازيل 22,806,704 22,619,736 0.83% 6 القاهرة مصر 22,623,874 22,183,201 1.99% 7 مكسيكو سيتي المكسيك 22,505,315 22,281,442 1% 8 بكين الصين 22,189,082 21,766,214 1.94% 9 مومباي الهند 21,673,149 21,296,517 1.77% 10 أوساكا اليابان 18,967,459 19,013,434 -0.24%