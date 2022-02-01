واس-شهدت محافظة العلا مساء اليوم، حفل تدشين سباق “طواف السعودية 2022″، الذي يقام في المملكة للمرة الثانية وتنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، وتحت مظلة الاتحاد الدولي UCI، بحضور معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي .

وينطلق سباق “طواف السعودية 2022” الذي يأتي ضمن برنامج جودة الحياة، يوم غدٍ الثلاثاء في مرحلته الأولى، ويستمر حتى السبت المقبل 5 فبراير 2022م، بمشاركة 15 فريقاً عالمياً، وبمسافة تصل إلى 831.3 كم.

وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم من أمام “جبل الفيل” أحد أبرز المعالم السياحية في العلا، استعراض الفرق المشاركة، المتمثلة في (فريق بحرين فيكتوريوس (بريطانيا)، وفريق بورا – هانسجروهي (ألمانيا)، وفريق كوفيديس (فرنسا)، وفريق لوتو سودال (بلجيكا)، وفريق كويك ستيب ألفا فينيل (بلجيكا)، وفريق بايك إكسينج – جيكو (أستراليا)، وفريق DSM (هولندا)، وفريق الإمارات (الإمارات)، وفريق ألبسين-فينيكس (بلجيكا)، وفريق بي آند بي هوتيلز – كيه تي إم (فرنسا)، وفريق أركيا – سامسيك (فرنسا)، وفريق توتال إنرجيز (فرنسا)، وفريق ركوب الدراجات أونو إكس برو (النرويج)، والفريق الكويتي المحترف للدراجات (الكويت)، وفريق تيرينجانو بوليجن للدراجات (ماليزيا)).

ع / رياضي / “العلا” تشهد حفل تدشين “طوَّاف السعودية 2022” 1443-06-28(واس)



وتضمن الحفل عرضاً لتفاصيل المسارات ومراكز البداية والنهاية لكل مرحلة من المراحل الخمسة، حيث ستنطلق غداً المرحلة الأولى من المنتزه الشتوي “وينتر بارك”، فيما تبدأ المرحلة الثانية من جامعة طيبة للبنات، بينما الجولة الثالثة فستبدأ من أمام بئر تيماء هداج، على أن تكون المرحلة الرابعة من المنتزه الشتوي، في حين سيختتم السباق في جولته الخامسة بالبلدة القديمة في العلا.

ع / رياضي / “العلا” تشهد حفل تدشين “طوَّاف السعودية 2022” 1443-06-28(واس)



يذكر أن السباق سيصاحبه عدد من الفعاليات والسباقات الرياضية، في مقدمتها سباق الجمهور، والسباق النسائي، وسباق الناشئين الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدرجات، إلى جانب سباقٍ مخصص للأطفال.