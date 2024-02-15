“خطر كبير” يهدد 44% من الطيور والحيوانات المهاجرة في العالم

أفاد تقرير جديد للأمم المتحدة أن ما يقرب من نصف الأنواع المهاجرة في العالم في انخفاض، حيث تنتقل العديد من الطيور والسلاحف والحيتان وغيرها من الحيوانات المهاجرة إلى بيئات مختلفة مع تغير الفصول وتتعرض لخطر فقدان الموائل والصيد غير القانوني وصيد الأسماك والتلوث وتغير المناخ.

ووجد التقرير أن حوالي 44% من الأنواع المهاجرة في جميع أنحاء العالم تتناقص أعدادها. وأكثر من خمس ما يقرب من 1200 نوع تراقبها الأمم المتحدة مهددة بالانقراض.

وقالت كيلي مالش، المؤلفة الرئيسية للتقرير الذي صدر في مؤتمر الأمم المتحدة للحياة البرية في سمرقند، أوزبكستان: “إنها تتحرك من أجل الغذاء والتكاثر وتحتاج أيضا إلى مواقع توقف على طول الطريق”.

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يمكن أن يؤدي فقدان الموائل أو التهديدات الأخرى في أي مرحلة من رحلتهم إلى تناقص عدد السكان.

واعتمد التقرير على البيانات الموجودة، بما في ذلك معلومات من القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، والتي تتتبع ما إذا كان أحد الأنواع مهددا بالانقراض.

يخطط المشاركون في اجتماع الأمم المتحدة لتقييم المقترحات الخاصة بتدابير الحفظ وأيضا ما إذا كان سيتم إدراج العديد من الأنواع الجديدة المثيرة للقلق رسميا.

وقالت سوزان ليبرمان، نائبة رئيس السياسة الدولية في جمعية الحفاظ على الحياة البرية غير الربحية: “لا يمكن لدولة واحدة وحدها إنقاذ أي من هذه الأنواع”.

وأضافت أنه من المتوقع خلال الاجتماع أن تقترح 8 حكومات من أمريكا الجنوبية بشكل مشترك إضافة نوعين من أسماك السلور الأمازونية المتناقصة إلى قائمة معاهدة الأمم المتحدة للأنواع المهاجرة المثيرة للقلق.

يعد حوض نهر الأمازون أكبر نظام للمياه العذبة في العالم. وقالت ليبرمان: “إذا كانت منطقة الأمازون سليمة، فسوف يزدهر سمك السلور – فالأمر يتعلق بحماية الموائل”.

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وفي عام 2022، تعهدت الحكومات بحماية 30% من موارد الأراضي والمياه على كوكب الأرض من أجل الحفاظ عليها، وذلك في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في مونتريال، كندا.