السفينة “الشبح” تعلن الطوارئ في البحر الكاريبي

أعلن رئيس وزراء ترينيداد وتوباغو “حالة الطوارئ الوطنية” في أعقاب تسرب نفطي كبير في البحر في شرق البحر الكاريبي.

وقال كيث رولي: “هذه حالة طوارئ وطنية، وبالتالي سيتعين تمويلها كنفقات استثنائية.. لا نعرف النطاق الكامل وحجم ما هو مطلوب”.

ووقع التسرب النفطي عندما انقلبت سفينة بالقرب من توباغو الأسبوع الماضي، ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق، حيث قالت سلطات الكوارث في البلاد إن الخط الساحلي قد أصبح “أسود”.

وقالت السلطات إنه لم يتم احتواء التسرب. ورغم آلاف المتطوعين، لا يزال الوضع خارج السيطرة، بحسب السلطات.

يعتمد اقتصاد ترينيداد وتوباغو بشكل كبير على السياحة، ويشعر المحللون بالقلق من أن التسرب النفطي قد يؤثر بشكل كبير على الميزانية العمومية.

ولم تقم السفينة التي لا تزال أصولها غامضة بإجراء أي مكالمات طوارئ، ولا يوجد ما يشير إلى وجود أي طاقم، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز.

لم يتم التأكد من كون السفينة شحن أو ناقلة أو بارجة لأن عارضة السفينة فقط هي المرئية.

وقال رئيس وزراء ترينيداد وتوباغو: “إن الخصائص الفيزيائية المميزة للسفينة موجودة في الماء ولا يمكن اختراقها في الوقت الحالي”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السفينة المجهولة ربما تكون متورطة في أنشطة “غير مشروعة”، في حين يشير اكتشاف كابل قطر متصل بالسفينة إلى أنه من المحتمل أن يتم قطرها في مكان ما.

وقال رولي إنه لم يتم بعد تحديد هوية مالك السفينة المقلوبة، كما لم يتضح بعد مدى الضرر. وتشير التقارير حتى الآن إلى حدوث أضرار في الشعاب المرجانية وشواطئ المحيط الأطلسي، حيث نصحت سكان إحدى القرى بالإخلاء أو ارتداء الأقنعة.