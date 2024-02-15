عيد الحب “المرير” لصانعي الشوكولاتة.. أسعار الكاكاو خيالية

ارتفعت أسعار الكاكاو، والشوكولاتة إلى مستوى قياسي، ومع تفكير التجار الآن فيما إذا كانت غرب أفريقيا تعاني من مشكلة هيكلية في العرض، لا يوجد أي ارتياح في الأفق.

وبدأ المستهلكون في رفض الأسعار المرتفعة، حيث انخفض حجم مبيعات الحلويات، والشوكولاتة لشركة هيرشي في الربع الأخير، بأمريكا الشمالية.

استمرار ارتفاع أسعار الشوكولاتة

وظل صانعو الشوكولاتة ينقلون أسعار الكاكاو، والسكر المرتفعة إلى المستهلكين منذ أكثر من عام.

وقال بيلي روبرتس، كبير الاقتصاديين في مجال الأغذية والمشروبات في CoBank ACB، إنه مع ضغط التضخم على الجيوب في جميع أنحاء العالم، سيتعين على الشركات العودة إلى تكتيكات مثل تقليص أحجام عبوات الشوكولاتة، وتعزيز الحنين إلى منتجاتها لتعزيز المبيعات، وفق بلومبرغ.

قال روبرتس من شركة CoBank، أحد مقرضي الصناعة الزراعية الأمريكية: “من المؤكد أنه لم يعد هناك مجال كبير أمام المصنعين لرفع الأسعار”.

محصول الكاكاو أسوأ مما كان متوقعا

لقد تحول محصول الكاكاو في ساحل العاج وغانا إلى أسوأ بكثير مما كان متوقعا، الأمر الذي فاجأ حتى التجار الذين كانوا موجودين في عام 1977، عندما قفزت الأسعار إلى مستوى قياسي.

واعتقد الكثيرون أنهم لن يروا وضعًا مشابهًا مرة أخرى، لكنهم يخشون الآن أن الارتفاع الذي أرسل العقود الآجلة في نيويورك إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 5798 دولارًا للطن المتري في وقت سابق من هذا الشهر لم ينته بعد.

وتتوقع شركة سيتي جروب، أن يتم تداول العقود الآجلة للكاكاو بأكثر من 6000 دولار للطن في الشهر أو الشهرين المقبلين. وكتب محللون من بينهم أكاش دوشي في تقرير هذا الأسبوع، إن الأسعار يمكن أن تظل مرتفعة حتى النصف الثاني من عام 2025، بل وتتجاوز مستوى 7000 دولار إذا ظلت توقعات الإنتاج في غرب إفريقيا قاتمة.

وقال جوناثان باركمان، رئيس المبيعات الزراعية في مجموعة ماركس للوساطة في السلع الأساسية، والذي يتابع السوق منذ أكثر من ثلاثة عقود في تصريحات نقلتها بلومبرغ: “لا أتوقع أن تهدأ الأمور في أي وقت قريب”. “أنا لا أرى كيف يمكننا إعادة التوازن إلى السوق.”

تحديات مزارعو الكاكاو في أفريقيا

وتعاني المحاصيل في ساحل العاج وغانا من كبار المزارعين من سوء الأحوال الجوية والأمراض بما في ذلك فيروس تورم البراعم. كما كان الوصول إلى نباتات أفضل وعالية الإنتاجية محدودًا لسنوات، حيث علقت ساحل العاج توزيع هذه البذور والشتلات منذ عام 2018.

كما حصل مزارعو الكاكاو على أسعار منخفضة للغاية مقابل محاصيلهم على مدى عقود.

وحتى مع الارتفاع، سيستغرق الأمر حتى موسم 2024-2025 على الأقل قبل أن تتمكن ساحل العاج من دفع المزيد للمزارعين، حيث تبيع الدولة حبوبها قبل عام من بدء الموسم، مما يعني أنها لم تستفد بعد من الأسعار القياسية.

قال بول ديفيس، رئيس قسم الكاكاو في شركة التجارة الفرنسية Sucres et Denrees SA ورئيس شركة الكاكاو الأوروبية: “لقد ظلت الأسعار منخفضة لفترة طويلة، والآن خرج الكاكاو عن الطريق وانتهى الأمر بتصحيح صعودي ضروري”.

وأضاف:” من الصعب على السوق قبول السعر الجديد كالمعتاد. لن ينزل السوق إلى مستوى 3000 دولار لفترة من الوقت”.

ومما زاد الطين بلة، أنه من المتوقع أن يقل إنتاج ساحل العاج عن مبيعاتها المتعاقد عليها بما يصل إلى 100 ألف طن، حسبما ذكرت بلومبرغ في وقت سابق من هذا الشهر.

وهذا يعني أن الدولة سيتعين عليها استخدام الإمدادات من المحصول التالي للاستفادة من المبيعات التي تمت سابقًا بأسعار أقل.

وقالت جودي غانيس، رئيسة شركة جيه غانيس للاستشارات، إن النقص في الإنتاج يحفز “شراء الذعر” حيث تحاول الشركات تأمين العقود الآجلة من أجل الحصول على حماية الأسعار.

وينعكس ذلك في سوق العقود الآجلة، حيث يتم تداول الكاكاو في نيويورك للتسليم في شهر مارس بعلاوة تزيد عن 350 دولارًا للطن مقارنة بالعقود الآجلة لشهر مايو.

وهذا أكبر مما حدث عندما اتخذت شركة هيرشي خطوة غير عادية بشراء كمية كبيرة من الكاكاو في بورصة نيويورك في نهاية عام 2020.

وقال باركمان من ماركس: “الناس ليسوا متأكدين ما إذا كان هذا الوضع موسميًا أم هيكليًا، وربما لن نعرف حتى يتم تعداد القرون في أبريل أو مايو”.

مشكلة في إمدادات الكاكاو العالمية

وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن ينمو الإنتاج في دول مثل البرازيل، وبيرو، والإكوادور بما يكفي لسد الفجوة التي خلفتها غرب أفريقيا، والتي تمثل حوالي 60٪ من الإمدادات العالمية.

وستكون الزيادات في المساحات محدودة أيضًا بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية العام، والتي تمنع بيع المنتجات المرتبطة بإزالة الغابات في الكتلة.

وقال ديفيس إن هذه اللوائح قد تعني ارتفاع أسعار الشوكولاتة في أوروبا في السنوات القليلة المقبلة، لكنها ستكون إيجابية للبيئة على المدى الطويل.

تراجع الطلب على الشوكولاتة

وفي هذه الأثناء، بدأت الأسعار المرتفعة في كبح الطلب.. وشهدت هيرشي انخفاض أحجام الحلويات، والشوكولاتة، في أمريكا الشمالية بنسبة 5.1% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت أحجام منتجات مونديليز بنسبة 0.4%، وهو أول انخفاض منذ عام 2020.

وقالت ميشيل باك، الرئيس التنفيذي لشركة هيرشي، إن الشركة “تقوم بتقييم فرص تصميم حزمة الأسعار للمساعدة في ضمان حصولنا على العروض المناسبة، ونقاط الأسعار المناسبة لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة”.

وأضافت في مكالمة هاتفية بشأن الأرباح: “بالنظر إلى أسعار الكاكاو، سنستخدم كل أداة في صندوق أدواتنا، بما في ذلك التسعير، كوسيلة لإدارة الأعمال”.

بدأت مصانع الكاكاو في جميع أنحاء العالم في التباطؤ أو الإغلاق تمامًا بسبب ارتفاع الأسعار، حيث تتوقع ماركس أن تنخفض معالجة الحبوب بنحو 5٪ هذا الموسم أو حتى 6٪ إلى 7٪ إذا ظلت الأسعار مرتفعة لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر أخرى.

وقال باحثون في كابيتال إيكونوميكس، بما في ذلك ميجان فيشر، في تقرير، إن صانعي الشوكولاتة لا يمكنهم الحفاظ على ارتفاع الأسعار إلى الأبد.