مسؤولة أمريكية تطالب بإخضاع شركات صناعة السيارات لقانون “العنف المنزلي”

قدمت جيسيكا روزنو ورسيل، رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC)، اقتراحا يهدف إلى زيادة صعوبة تعرض الناجين من العنف المنزلي للمضايقة، أو المطاردة باستخدام أنظمة السيارات عبر الإنترنت.

وثقت التقارير الإعلامية الأخيرة العنف المنزلي، أو تعرض الناجين من العنف المنزلي للملاحقة، أو الأذى من خلال استخدام أجهزة السيارات الذكية.

السيارات طوق نجاة الناجين من العنف المنزلي

قالت روزنو ورسيل: “السيارة هي شريان الحياة الحاسم الذي يمكن أن يمنح الناجين وسيلة للهروب من المعتدين عليهم، والحصول على الاستقلال، وطلب الدعم”.

وأضافت: “لا ينبغي للناجين من العنف المنزلي الاختيار بين التخلي عن سياراتهم والشعور بالأمان.. يجب أن نضمن أن شركات تصنيع السيارات، وشركات الاتصالات اللاسلكية، تفهم التأثير الكامل لأدوات الاتصال في المركبات الجديدة، وكيف يمكن استخدام هذه التطبيقات للمطاردة والمضايقة، والترهيب”.

من شأن الاقتراح أن يجعل قانون الاتصالات يهدف إلى حماية العنف المنزلي، أو الناجين من العنف المنزلي، والذي ينطبق على شركات صناعة السيارات التي تبيع المركبات المتصلة بالإنترنت، وفقا لرويترز.

طلب حماية الناجين من تتبع المعتدين

في يناير الماضي، كتبت روزنو ورسيل إلى العديد من شركات صناعة السيارات، ومقدمي الخدمات اللاسلكية تطلب مساعدتهم في “حماية الناجين من العنف المنزلي من سوء استخدام أدوات السيارة المتصلة من قبل المعتدين”.

وتساءلت روزنو ورسيل، عما إذا كانت كل شركة لديها “سياسات أو عمليات معمول بها لإزالة الوصول إلى التطبيقات، أو الأجهزة، أو الميزات الأخرى المتصلة لأفراد معينين، بما في ذلك تلك المدرجة في عنوان السيارة، بناء على طلب الناجين من العنف المنزلي، أو سوء المعاملة”.

وأقر الكونغرس الأمريكي، قانون الاتصالات الآمنة في عام 2022، والذي “يحدد المتطلبات المتعلقة بالوصول إلى خدمات الاتصالات للناجين من العنف المنزلي، والاتجار بالبشر، والأضرار ذات الصلة”.