فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تعتزم بناء متنزه قائم على سلسلة أفلام خيالية

سيُقدم متنزه دراغون بول في السعودية تجربة ترفيهية غامرة لعشاق هذه السلسلة الشهيرة من جميع أنحاء العالم، مما يُثري تجارب الزوار ويُلبي تطلعاتهم.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية تعتزم بناء متنزه قائم على سلسلة أفلام خيالية

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عن خططها لبناء أول متنزه ترفيهي مستوحى من سلسلة “دراغون بول” الشهيرة في العالم.

وسيضم المشروع المقام على مساحة 500 ألف متر مربع بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، مساحات للتجول ومناطق جذب في سبع مناطق مستوحاة من سلسلة دراغون بول إلى جانب فنادق ومطاعم، ويستمد إلهامه من عالم شخصية “جوكو” الخيالية، بطل السلسلة.

وتُعد سلسلة “دراغون بول” من أشهر سلاسل القصص المصورة والأنمي والأفلام وألعاب الفيديو في العالم، حيث تم نشر قصصها لأول مرة عام 1984 في مجلة “ويكلي شونن جامب” اليابانية، وتُرجمت إلى أكثر من 80 لغة، وحققت شعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المملكة العربية السعودية لتنويع مواردها الاقتصادية، وخلق فرص جديدة للسياحة والترفيه، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويُعد مشروع القدية أحد أكبر المشاريع الترفيهية في العالم، حيث تبلغ مساحته أكثر من مثلي مساحة “عالم ديزني” في ولاية فلوريدا الأميركية، ومن المقرر أن يضم العديد من المرافق الترفيهية والثقافية والرياضية، بما في ذلك مدينة ملاهي “سيكس فلاغز”.

يذكر أن مؤلف سلسلة “دراغون بول” أكيرا تورياما، وهو مؤلف لقصص المانغا اليابانية المصورة، توفي عن عمر ناهز 68 عامًا في وقت سابق من الشهر الجاري، مما دفع جمهور المعجبين في أنحاء العالم إلى توديعه بمراسم تأبين ونصب تذكارية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...