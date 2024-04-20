السعودية تشارك في العرض الدولي السنوي الثالث للهجن في باريس

تشارك المملكة العربية السعودية في موكب خاص للإبل في فرنسا اليوم السبت، احتفالا بتسمية الأمم المتحدة عام 2024 عاما دوليا للإبل.

وينظم الحدث في باريس الاتحاد الفرنسي لتنمية الإبل في فرنسا وأوروبا، تحت مظلة المنظمة الدولية للإبل، وبرعاية وزارة الثقافة السعودية ونادي الإبل بالمملكة.

متى أقيم الحدث لأول مرة؟

هذه هي السنة الثالثة التي يقام فيها هذا الحدث، حيث أقيم لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2019 وتكرر في عام 2022.

ومن المتوقع أن يضم المشاركون في موكب الجمال واللاما والألبكة وأعضاء آخرين من مخلوقات فصيلة الإبل أكثر من 50 ممثلا للمنظمات ذات الصلة بالإبل من أكثر من 30 دولة، إلى جانب مربي الإبل والمسؤولين الحكوميين وغيرهم من ذوي الخبرة.

وبالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، فإن الدول التي سيتم تمثيلها هي الولايات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، قطر، عمان، البحرين، كندا، الهند، المغرب، تنزانيا، البيرو، الجزائر، جمهورية التشيك، باكستان، تونس، النمسا، إسبانيا، بوروندي. والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريتانيا وفرنسا والسودان وتشاد وأنغولا والمملكة المتحدة وأوغندا.

ماذا ستقدم السعودية في الحدث؟

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الممثلين السعوديين سيسلطون الضوء على دور المملكة في تعزيز قيمة الإبل باعتبارها رمزا ثقافيا ارتبط بالمجتمع السعودي منذ العصور القديمة و”لا يزال يتمتع بمكانة كبيرة”.

وأمس يوم الجمعة، عشية العرض، جرت مناقشات عامة في المركز التاريخي لقصر جانفري حول التراث الثقافي المرتبط بالإبل في جميع أنحاء العالم والمساهمات المحددة من قبل الدول المشاركة في الحدث السنوي في باريس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العرض سيعقبه حفل استقبال للضيوف المدعوين، بما في ذلك ممثلو الدول المشاركة والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والقطاع الخاص.

وأطلقت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة عام 2024 على أنه العام الدولي للإبل لتكريم وتعزيز هذا القطاع وتسليط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه في الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في العديد من البلدان.