فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تتوسع في تجربة تبريد الأسطح الإسفلتية خلال موسم الحج

يتم تنفيذ هذه المبادرة على مساحة 25 ألف متر مربع، بجانب مسجد نمرة بمشعر عرفات.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، عن التوسع في تجربة تبريد الأسطح الإسفلتية في عدد من المواقع في المشاعر المقدسة، ضمن جهودها لتوفير كل وسائل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

المبادرة السعودية التي تستهدف تخفيف درجة الحرارة المرتفعة يتم تنفيذها بالشراكة بين عدد من الوزارات والهيئات وهي:

  • وزارة البلدية والشؤون القروية والإسكان.
  • وزارة الحج والعمرة.
  • برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
  • برنامج جودة الحياة.
  • أمانة العاصمة المقدسة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، يتم تنفيذ هذه المبادرة على مساحة 25 ألف متر مربع، بجانب مسجد نمرة بمشعر عرفات.

ما هي أهداف المبادرة السعودية؟

  • خفض درجة الحرارة في الأحياء والمناطق السكنية.
  • تقليل الطاقة المستخدمة في تبريد المباني.
  • تقليل آثار تغير المناخ.
  • المساعدة على توفير بيئة أكثر راحة في أماكن التجمعات.
السعودية

متى بدأ تنفيذ التجربة؟

بدأ تنفيذ الفكرة في العام الماضي، حيث تعتمد على أن درجة الحرارة تصل في بعض الأحيان إلى 70 درجة مئوية، وتقوم الطرق بامتصاص درجات الحرارة المرتفعة طوال فترات النهار، وفي الليل تعيد إطلاق هذه الحرارة مرة أخرى، وهو ما يتسبب في زيادة استهلاك الطاقة المستخدمة في المبردات والمكيفات وغيرها.

واعتمدت الفكرة التي يتم تطبيقها على استخدام مواد معينة محلية الصنع يمكنها امتصاص درجات حرارة أقل، وبالتالي تكون أقل سخونة من الأرصفة والطرق العادية، ويطلق عليها اسم “الأرصفة الباردة”.

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