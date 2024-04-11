حمل حقيبة اليد على الكتف جريمة في كوريا الشمالية

في كوريا الشمالية، قد يؤدي حمل حقيبة بحزام على الكتف إلى وقوع صاحبها في مشكلة، لأن حمل الحقيبة بهذه الطريقة يشبه ما يقوم به الغرب الرأسمالي.

وتقوم الدوريات الوطنية في كوريا الشمالية باعتراض المواطنين الذين يحملون الحقائب متدلية على كتف واحد، لأن هذه الطريقة غير اشتراكية.

يتم إيقاف أي شخص وهو يحمل الحقيبة على الكتف، سواء كان في طريقه إلى المدرسة أو العمل، ويتم إلقاء المحاضرات عليه ضد تقليد عادات كوريا الجنوبية الرأسمالية.

وذكرت إذاعة آسيا الحرة نقلا عن مصادر داخل البلاد أن المخالفين تمت مصادرة حقائبهم أو حتى طردهم من المدارس في بعض الحالات، وقالت إنه في الحالات القصوى، تتم معاقبة حاملي الحقائب المخالفين بنوبات في معسكرات العمل.

يُقال للمواطنين الكوريين الشماليين إن الطريقة المناسبة لحمل الحقيبة هي بالطريقة الاشتراكية المعتمدة، أي ارتداؤها على الظهر مع أحزمة فوق الكتفين أو حملها في قبضة يد واحدة.

وقال أحد سكان المدينة لإذاعة آسيا الحرة: إن طلاب الجامعات “يفضلون ارتداء حقائب الكتف ذات الأشرطة الطويلة على جوانبهم لأنهم غالبا ما يشاهدون البرامج التلفزيونية الكورية الجنوبية، ويتأثرون بالأعمال الدرامية التلفزيونية والأفلام المهربة إلى الشمال.

وأضاف المصدر أنه خلال حفل افتتاح كلية تدريب المعلمين في بيونغسونغ، أعلن المسؤولون أن أي شخص يحمل حقيبة على كتف واحد سيعاقب “لنشره ثقافة كوريا الجنوبية”.

انضمت حقائب الكتف إلى قائمة متزايدة من السلوكيات التي تعتبر مخالفة للمبادئ الاشتراكية للبلاد، مع ظهور تقارير عديدة من الشمال في السنوات الأخيرة حول أشخاص يرتدون ملابس تختلف عن البدلة الفضفاضة التي كان يرتديها الرئيس الكوري الشمالي السابق ماو أو لديهم تسريحة شعر غير تقليدية.

كما تم الإعلان أيضا عن أن وجود كلب في المنزل لا يتوافق مع مبادئ الأمة، في حين تم وصف ولائم الزفاف أيضا بأنها من أعراض الرأسمالية.