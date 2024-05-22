هنا “بخاخ الحب” ليؤنسك.. إذا كنت تشعر بالوحدة

هرمون الأكسيتوسين (المعروف بهرمون الحب) له تأثير كبير على من يعانون الوحدة المرتبطة بالأمراض العقلية، والجسدية، والذين يمكنهم تقليل هذا الشعور لعدة أشهر من خلال استنشاق رذاذ الهرمون عبر الأنف لمرة واحدة فقط، إلى جانب تعزيز قدرتهم على التواصل مع الآخرين، حسبما توصلت دراسة حديثة.

الأطباء متفائلون بتقليل الشعور بالوحدة

ورغم أن حجم عينة الدراسة صغيرا، كما أن التمييز بين أنواع الوحدة المختلفة يمكن أن يكون صعبا، لكن الأطباء يرون أن التجربة أظهرت تأثيرا كبيرا في تقليل الشعور بالوحدة، ما قد يساعد في تسريع العملية العلاجية ككل، خاصة في بدايتها عندما يكون المرضى أكثر ضيقا.

الحب بمفرده ليس العلاج

وأكدت الدراسة أن مزج هرمون الأكسيتوسين ( الحب)، مع بعض العلاجات الأخرى قد يجعله مفيدا بشكل أكبر، مثل العلاج السلوكي المعرفي، والعلاج التفاعلي، والعلاج الجماعي، والعلاج الدوائي.

لكن، ما هو الأكسيتوسين؟

الأكسيتوسين هو هرمون ينتج في منطقة ما تحت المهاد (رحم الأم)، ويتم إطلاقه في مجرى الدم عن طريق الغدة النخامية، وتسهيل الولادة هي وظيفته الأساسية، وهذا أحد أسباب تسميته بـ “مخدر الحب” أو “هرمون الحب”.

أيضا يعد الأكسيتوسين، مثل الإندورفين، أو السيروتونين، وهو نوع من الهرمونات في جسمك يعزز المشاعر الإيجابية.

كما أن أجسامنا أيضًا تفرز الأكسيتوسين عندما نكون متحمسين لشريكنا العاطفي، وعندما نقع في الحب.

ولقد ثبت أن الأكسيتوسين يقلل من مستويات التوتر والقلق، وتشير الأبحاث إلى أن الأكسيتوسين يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على السلوكيات الاجتماعية.

ربع البالغين في العالم يشعرون بالوحدة

وأكتوبر الماضي، كشف استطلاع لمؤسسة “غالوب” الأمريكية، أن ما يقرب من 1 من كل 4 بالغين في جميع أنحاء العالم يشعر بالوحدة الشديدة.

والاستطلاع الذي أجري في الفترة من يونيو 2022 إلى فبراير 2023، في 142 دولة، وشمل حوالي 1000 مواطن من كل منها، يظهر أن 24% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق أبلغوا عن شعورهم بالوحدة الشديدة.

كما أن معدلات الشعور بالوحدة الشديدة كانت أعلى بين الشباب، وفق الاستطلاع، حيث أبلغ 27% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 عاماً عن معاناتهم من هذا الشعور، مقارنة بـ17% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق.

في المقابل فإن أكثر من نصف البالغين الذين تبلغ أعمارهم 45 عاماً فما فوق أبلغوا أنهم لا يشعرون بالوحدة على الإطلاق، في حين أجاب غالبية أولئك الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً أنهم شعروا بالوحدة بشكل بسيط جداً.