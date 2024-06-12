هل أصبح التسوق عبر الإنترنت وسيلة العاملين عن بعد للترفيه؟

حقق الموظفون العاملون عن بُعد في الولايات المتحدة أرقامًا قياسية في عمليات التسوق عبر الإنترنت، إذ يقضون أوقات فراغهم، وبين الاجتماعات في تصفح العديد من العلامات التجارية للملابس والمنتجات المنزلية والبقالة وحتى السلع الفاخرة، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال.

وبدلاً من الدردشة مع الزملاء في الغرف المجاورة، أو احتساء القهوة، تحولت هذه الأوقات إلى تصفح مواقع التسوق عبر الإنترنت بالنسبة للعاملين عن بُعد.

ما علاقة الجائحة بزيادة التسوق عبر الإنترنت؟

ساهمت جائحة “كوفيد-19” في زيادة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت، حيث تجاوز الإنفاق عليها الآن متوسط الإنفاق خلال الفترة التي سبقت الجائحة (2015-2019) بنحو 375 مليار دولار سنويًا، وفقًا لبحث أجرته جامعتي”ستانفورد”، و”نورث ويسترن”، بالتعاون مع معهد “ماستركارد” للاقتصاد.

ويعزو البحث هذه الزيادة إلى الموظفين الذين يعملون بأسلوب العمل الهجين أو عن بُعد تمامًا، بينما عاد الموظفون الذين رجعوا للمكاتب إلى طرق تضييع الوقت التي اعتادوها قبل الجائحة بعيدًا عن التسوق عبر الإنترنت.

أريحية التسوق عند العمل من المنزل

ويتلاشى الحد الفاصل بين تضييع الوقت “المقبول نسبيًا” داخل المكتب، وبين ما يحدث عند العمل من المنزل، إذ يتجه الموظفون إلى قضاء الوقت بين منصات مثل أمازون، وإنستقرام، وتيك توك، خصوصًا مع تلاشي الخيارات المعتادة مثل احتساء مشروب، أو الدردشة مع زميل.

كما أن العمل من المنزل يمنح الموظفين أريحية قضاء وقت استراحتهم كما يشاؤون، حتى ولو كان التحديق مطولًا في منتج قبل شرائه، دون التعرض للتهكم من زميل، أو مدير.

الأمر ليس بهذا السوء

يعتبر التسوق، في منتصف يوم العمل استغلالًا فعالًا للوقت، كما يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة “ستانفورد“، والمؤلف المشارك في البحث المذكور، نيك بلوم، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن لأحد أن يعمل بشكل متواصل دون الحصول على قدر من الراحة”.

وتؤكد جيني هيرشي، مالكة منصة لبيع المجوهرات على “إنستقرام”، أن 80% من مبيعاتها تتم خلال ساعات العمل.