الإمارات السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024

حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محققةً قفزة نوعية في مسيرتها نحو التوازن بين الجنسين، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وتعود مكانة الإمارات المتقدمة إلى العديد من العوامل، منها:

تشريعات رائدة: قانون المساواة في الأجور بين الجنسين قانون حماية المرأة من العنف الأسري قانون الأحوال الشخصية

مبادرات وبرامج نوعية: استراتيجية الإمارات الوطنية للتوازن بين الجنسين جائزة الإمارات للمرأة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين

تمكين المرأة في مختلف المجالات: التعليم الصحة الاقتصاد السياسة صنع القرار



ويشارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بفاعلية في الدورة 68 للجنة وضع المرأة التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 11 إلى 22 آذار/مارس الحالي.

وتُعقد دورة العام الحالي للجنة وضع المرأة تحت شعار “تسريع منجزات المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور النوع الاجتماعي”، وتشكل فعالياتها والأنشطة المكثفة لوفد المجلس منصة مهمة لتعزيز شراكاته العالمية وتسليط الضوء على إنجازات دولة الإمارات في التوازن بين الجنسين والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وجهودها العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.