الإمارات، كيف تحصل على عطلة مديدة من 9 أيام بطلب يومي إجازة فقط في عطلة العيد

ستوفر الكثير من المال لدى حجز تذاكر السفر منذ الآن وقبل وقت يصادف ذروة العطلات وقبل وقت السفر بزمن طويل، حيث ترتفع أسعار التذاكر في مواسم السفر مثل إجازة عيد الفطر في أبريل 2024، وكذلك الحال مع إجازة عيد الأضحى في منتصف يونيو، ولتحقيق مكاسب من التخطيط المبكر ولكي تتمكن من معرفة مواعيد حجز التذاكر، يمكنك الاطلاع هنا على أكبر فائدة من حجز أقل عدد من أيام الإجازة في العمل والحصول على عطلة مديدة.

وتصادف عطلة عيد الأضحى المبارك للعام 2024 في شهر يونيو القادم، وتحديدا الأحد 16 يونيو 2024، وتستمر حتى الخميس 20 يونيو 2024، ويمكن أخذ يومي 20 و21 يونيو لتمتد الإجازة من 15 إلى 23 يونيو، أي 9 أيام تجمع بين العطلات الأسبوعي وعطلة العيد مع يومي إجازة تتقدم لهما في عملك.

كما يمكنك أخذ يومي إجازة -أي يومي 9 و8 أبريل، على نفس المنوال في شهر أبريل الذي يصادف فيه عيد الفطر، لتمتد العطلة وقتها من 6 أبريل، الذي يصادف يوم السبت أول يوم في العطلة الأسبوعية مع يوم الأحد 7 أبريل، وتنتهي عطلة عيد الفطر لتليها العطلة الأسبوعية لتجتمع كلها ضمن 9 أيام أيضا.

مجلس الوزراء يعتمد أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2024#وام pic.twitter.com/cHRpDizm47 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 21, 2023