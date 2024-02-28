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الأمير هاري يُهزم! المحكمة تُؤيد سحب حراسته الشخصية

يواجه الأمير هاري تحديًا جديدًا بعد خسارته معركة قانونية ضد الحكومة البريطانية حول سحب الحماية الأمنية الشخصية عنه.

فريق التحرير by فريق التحرير
الأمير هاري

خسر الأمير هاري معركة قانونية جديدة ضد الحكومة البريطانية، حيث قضت المحكمة العليا في لندن لصالح موقف الحكومة في سحب الحماية الأمنية الشخصية له أثناء وجوده في بريطانيا.

وكان هاري قد أقام دعوى ضد الحكومة بعد قرار وزارة الداخلية في فبراير 2020 بوقف تمويل حراسته الشخصية، وذلك بعد تنحيه عن واجباته الملكية وانتقاله إلى كاليفورنيا مع زوجته ميغان ماركل.

ورغم حصوله على إذن بإجراء مراجعة قضائية للقرار، إلا أن المحكمة رفضت طعنه واعتبرت أن نظام الحماية الأمني “دقيق ومتناسق” وأن سحب الحماية من هاري كان مُبرراً.

ويُعدّ هذا الحكم الهزيمة القانونية الثانية لهاري في مسألة أمنه، حيث سبق أن حكمت المحكمة العليا ضده في طعن على رفض الحكومة السماح له بدفع تكاليف حماية الشرطة بنفسه.

ويُعاني هاري من مخاوف على سلامة عائلته، ويُحمّل تطفل الصحافة مسؤولية وفاة والدته الأميرة ديانا، التي قُتلت في حادث سيارة أثناء هروبها من مطاردة المصورين في باريس عام 1997.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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