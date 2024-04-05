بجانب أحد السجون.. اكتشاف نفق غامض يُثير الجدل في باريس

كشفت السلطات الفرنسية عن اكتشاف نفق غامض بالقرب من أحد السجون في جنوب باريس خلال أعمال كهربائية روتينية.

ووفقًا لمصادر الشرطة، فقد تم العثور على النفق يوم الثلاثاء من قبل فني من شركة “إنيديس” لتوزيع الكهرباء، وذلك خلال عمله في بئر للتوصيلات الكهربائية على بعد حوالي 450 مترًا من سجن لا سانتي.

وأشارت المصادر إلى أنه تم العثور على “أكياس من الركام وسرير” في مكان الحادث، وذلك وفقًا لما حسبما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية.

من جهته، أعرب غيوم دوراند، المسؤول بالدائرة الرابعة عشرة بالعاصمة الفرنسية، عن شكوكه بوجود خطة هروب مفصلة، موضحًا أن النفق يبلغ طوله أربعة أمتار، ويقع في طريق مسدود في شارع لا سانتي، على بعد أكثر من 500 متر من السجن.

ورجح المسؤول أن يكون النفق المكتشف مرتبطًا بنشاط المستكشفين السريين لسراديب الموتى، وهي عبارة عن ممرات تحت الأرض كانت تُستخدم لدفن الموتى أو حفظ رفاتهم وعظامهم.

وأشار إلى أنه تم إرسال مهندس إلى الموقع لردم الحفرة.

الجدير بالذكر تُعدّ سراديب الموتى في باريس، تلك المقبرة الضخمة تحت الأرض، وجهة مميزة يجذب سحرها ما يقارب نصف مليون زائر سنويًا، لتصبح بذلك من أكثر معالم المدينة استقطابًا للسياح.