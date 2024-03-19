افتتح الأمير سلمان بن سلطان أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، متحف وحديقة الصفية.

تم إنشاء المشروع على مساحة تزيد على 4400 متر مربع في المنطقة المركزية الجنوبية، لإثراء وتعميق التجربة الثقافية لزوار المسجد النبوي.

واطلع الأمير سلمان بن سلطان خلال حفل الافتتاح على مرافق متحف وحديقة الصفية وعلى الحديقة الثقافية والممرات المائية ومنطقة المعرض والمتحف بالإضافة إلى مناطق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها من الخدمات الترفيهية.

وتفقد متحف قصة الخلق الذي يقدم عرضا متكاملا عن قصة الخلق منذ بداية الكون باستخدام التقنيات السمعية والبصرية مرورا بقصص الأنبياء والمرسلين. يعتمد المتحف على المعرفة السردية التي يختبرها الزوار داخل المتحف.

المشروع يعد من المشاريع التنموية المميزة التي ستسهم في إثراء وتعميق التجربة الثقافية والمعرفية لزوار المسجد النبوي. وسيعمل على تحسين نوعية الحياة لسكان المدينة المنورة، كجزء من أهداف رؤية السعودية 2030، مما يظهر الصورة الحضارية التي تعكسها الحكومة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وزوارهما.

متحف وحديقة الصفية يمثل منبعاً جديدا للحضارة والمعرفة وعلامة مميزة في تاريخ المدينة المنورة.

وتم تطوير المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، لجعلها وجهة سياحية جاذبة معززة بالعناصر الثقافية والترفيهية والتجارية لزوار المسجد النبوي، في بيئة مستوحاة من الهوية العمرانية للمدينة المنورة.

ويأتي متحف وحديقة الصفية في إطار جهود هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، بالتكامل مع سمايا للاستثمار وشركائها في القطاع الخاص، لإثراء وتعميق التجربة الثقافية والدينية لزوار المسجد النبوي الشريف.

يأتي ذلك ضمن مشاريع إعادة تأهيل وتفعيل مواقع ووجهات التاريخ الإسلامي، لتقديم خدمات استثنائية وتعزيز بعدها التاريخي وقيمتها الثقافية، وفق أعلى المعايير، بما يعكس تطلعات القيادة ضمن أهدافها الطموحة. رؤية سعودية.