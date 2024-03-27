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ازدياد عدد المليارديرات في العالم خلال 2024 مع هيمنة آسيوية

شهد عام 2024 ازديادًا ملحوظًا في عدد المليارديرات، مع هيمنة واضحة للصين والولايات المتحدة على قائمة الدول الأكثر احتضانًا لهم

فريق التحرير by فريق التحرير
ازدياد عدد المليارديرات في العالم مع هيمنة آسيوية

كشفت قائمة Hurun Research Institute لأثرياء العالم لعام 2024 عن ارتفاع عدد المليارديرات بنسبة 5% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 3279 شخصًا.

وتتصدر الصين قائمة الدول من حيث عدد المليارديرات، بينما تسيطر المدن الآسيوية على قائمة المدن الأكثر احتضانًا لهم.

وشهدت آسيا زيادة ملحوظة في عدد المليارديرات، حيث احتلت الهند المركز الثالث بـ 271 مليارديراً. كما تصدرت مومباي قائمة المدن الآسيوية من حيث عدد المليارديرات بواقع 92 شخصاً، متجاوزة بكين لأول مرة.

وأضافت الولايات المتحدة 109 مليارديرات جدد إلى قائمتها في عام 2024، وكان الذكاء الاصطناعي التوليدي سبباً رئيسياً في زيادة عدد الأشخاص بالغي الثراء في البلاد.

عدد المليارديرات حسب الدول:

  • الصين: 814 مليارديراً، بانخفاض 155 شخصًا عن عام 2023.
  • الولايات المتحدة: 800 ملياردير، مع إضافة 109 مليارديرات جدد.
  • الهند: 271 مليارديراً، مع إضافة 84 مليارديراً جديدًا.
  • بريطانيا: 146 مليارديراً.
  • ألمانيا: 140 مليارديراً.
  • سويسرا: 106 مليارديرات.
  • روسيا: 76 مليارديراً.
  • إيطاليا: 69 مليارديراً.
  • فرنسا: 68 مليارديراً.
  • البرازيل: 64 مليارديراً.

على مستوى المدن، احتلت نيويورك المركز الأول عالمياً بـ 119 مليارديراً، بينما حلت لندن في المركز الثاني بـ 97 شخصاً.

عدد المليارديرات حسب المدن:

  • نيويورك: 119 مليارديراً.
  • لندن: 97 مليارديراً.
  • مومباي: 92 مليارديراً، لتصبح عاصمة مليارديرات آسيا لأول مرة.
  • بكين: 91 مليارديراً.
  • شنغهاي: 87 مليارديراً.
  • شنجن: 84 مليارديراً.
  • هونغ كونغ: 65 مليارديراً.
  • موسكو: 59 مليارديراً.
  • نيودلهي: 57 مليارديراً.
  • سان فرانسيسكو: 52 مليارديراً.

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فريق التحرير

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