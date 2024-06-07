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المغرب.. ارتفاع أسعار الأضاحي يثير القلق قبل عيد الأضحى

على الرغم من الإجراءات الحكومية المغربية لدعم قطاع تربية المواشي، إلا أن المخاوف بشأن القدرة الشرائية للأسر وتأثير ذلك على ممارسة شعيرة الأضحية لا تزال قائمة.

فريق التحرير by فريق التحرير
المغرب.. ارتفاع أسعار الأضاحي يثير القلق قبل عيد الأضحى

شهدت أسعار الأضاحي في المغرب ارتفاعًا كبيرًا قبل أيام من حلول عيد الأضحى، مما أثار مطالب تدعو الحكومة إلى التدخل لضبط سوق الأغنام والماعز، خاصة في ظل الدعم الذي قدمته الدولة للمربين في سياق الجفاف الذي تعاني منه المملكة منذ ثلاثة أعوام.

وعلى الرغم من حرص الأسر المغربية على شراء الأضاحي، إلا أن قدرتها على ذلك أصبحت موضع تساؤل في ظل تراجع القدرة الشرائية.

وأشارت دراسة حديثة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن 12.5% من الأسر لم تتمكن من أداء شعيرة الأضحية في العام الماضي، مع تفاوت واضح بين المناطق الحضرية والريفية في نسبة الممارسة.

الحكومة المغربية تدعم القطاع

وعلى الرغم من تأكيدات وزير الفلاحة بأن العرض من الأغنام والماعز يفوق الطلب المتوقع، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة بشكل لافت.

ويعزو خبراء في قطاع تربية المواشي هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الأعلاف والمواد الأخرى المستخدمة في تربية الماشية.

وطالب مشرعون الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة لضبط الأسعار، بما في ذلك الكشف عن سعر بيع الكيلوغرام الواحد من الأضاحي.

في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات الداعمة للمربين والمستهلكين على حد سواء.

وتشمل هذه الإجراءات تقديم دعم لأسعار الشعير والأعلاف المركبة للأبقار الحلوب، وإنشاء نقاط لتوفير المياه للماشية، وتقديم دعم لكل رأس من الأغنام المستوردة هذا العام.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...