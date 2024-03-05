إيلون ماسك يتنازل عن عرش أغنى أثرياء العالم لصالح جيف بيزوس

فقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا والمدير التنفيذي للعديد من الشركات الكبرى، لقب أغنى رجل في العالم لصالح مؤسس أمازون جيف بيزوس، للمرة الأولى منذ أكثر من 9 أشهر.

يعود هذا التغيير في جدول أغنى أرياء العالم الذي تعده وكالة “بلومبرغ” إلى انخفاض سهم شركة تسلا بنسبة 7.2% في 4 آذار/مارس الجاري، إثر تراجع الشحنات من مصنعها في شنغهاي إلى أدنى مستوى في أكثر من عام.

وبينما تقدر ثروة ماسك حالياً بنحو 198 مليار دولار، تجاوزت ثروة بيزوس 200 مليار دولار ليتربع على عرش الأكثر ثراءً.

وقفز سهم أمازون بأكثر من الضعف منذ أواخر عام 2022 ليقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق، في المقابل شهد سهم تسلا تراجعاً بنحو 50% عن ذروته في عام 2021.

وخسر ماسك 17.6 مليار دولار في 4 آذار/مارس 2024، عقب تراجع القيمة السوقية لأسهم تسلا إلى 589.5 مليار دولار.

ومنذ بداية العام الحالي حتى الآن، تراجعت ثروة إيلون ماسك قرابة 31.3 مليار دولار، بينما ارتفعت ثروة جيف بيزوس بنحو 23.4 مليار دولار.

ويحتل برنارد أرنو، مؤسس شركة “LVMH” العملاقة للسلع الفاخرة، المركز الثالث بثروة 197 مليار دولار، متأخراً بفارق مليار دولار فقط عن إيلون ماسك.

وفي ما يلي جدول لأصحاب المراكز العشر الأوائل الأكثر ثراء حول العالم

المركز الاسم الثروة (مليار دولار) 1 جيف بيزوس 200 2 إيلون ماسك 198 3 برنارد أرنو 197 4 مارك زوكربيرغ 179 5 بيل غيتس 150 6 ستيف بالمر 143 7 وارن بافيت 133 8 لاري إليسون 129 9 لاري بايج 122 10 سيرغي برين 116