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إيلون ماسك يتنازل عن عرش أغنى أثرياء العالم لصالح جيف بيزوس

شهدت قائمة أغنى أغنياء العالم تغيراً بارزاً، حيث تنازل إيلون ماسك عن لقب أغنى رجل في العالم لصالح جيف بيزوس،

فريق التحرير by فريق التحرير
إيلون ماسك يتنازل عن عرش أغنى رجل في العالم لصالح جيف بيزوس

فقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا والمدير التنفيذي للعديد من الشركات الكبرى، لقب أغنى رجل في العالم لصالح مؤسس أمازون جيف بيزوس، للمرة الأولى منذ أكثر من 9 أشهر.

يعود هذا التغيير في جدول أغنى أرياء العالم الذي تعده وكالة “بلومبرغ” إلى انخفاض سهم شركة تسلا بنسبة 7.2% في 4 آذار/مارس الجاري، إثر تراجع الشحنات من مصنعها في شنغهاي إلى أدنى مستوى في أكثر من عام.

وبينما تقدر ثروة ماسك حالياً بنحو 198 مليار دولار، تجاوزت ثروة بيزوس 200 مليار دولار ليتربع على عرش الأكثر ثراءً.

وقفز سهم أمازون بأكثر من الضعف منذ أواخر عام 2022 ليقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق، في المقابل شهد سهم تسلا تراجعاً بنحو 50% عن ذروته في عام 2021.

وخسر ماسك 17.6 مليار دولار في 4 آذار/مارس 2024، عقب تراجع القيمة السوقية لأسهم تسلا إلى 589.5 مليار دولار.

ومنذ بداية العام الحالي حتى الآن، تراجعت ثروة إيلون ماسك قرابة 31.3 مليار دولار، بينما ارتفعت ثروة جيف بيزوس بنحو 23.4 مليار دولار.

ويحتل برنارد أرنو، مؤسس شركة “LVMH” العملاقة للسلع الفاخرة، المركز الثالث بثروة 197 مليار دولار، متأخراً بفارق مليار دولار فقط عن إيلون ماسك.

وفي ما يلي جدول لأصحاب المراكز العشر الأوائل الأكثر ثراء حول العالم

المركزالاسمالثروة (مليار دولار)
1جيف بيزوس200
2إيلون ماسك198
3برنارد أرنو197
4مارك زوكربيرغ179
5بيل غيتس150
6ستيف بالمر143
7وارن بافيت133
8لاري إليسون129
9لاري بايج122
10سيرغي برين116
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...