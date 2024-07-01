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بيع حذاء إلفيس بريسلي بـ152 ألف دولار في مزاد علني

أهدى إلفيس بريسلي الحذاء لصديقه المقرب، آلان فورتاس، في عام 1958.

فريق التحرير by فريق التحرير
بيع حذاء إلفيس بريسلي بـ152 ألف دولار في مزاد علني
بيع حذاء إلفيس بريسلي بـ152 ألف دولار في مزاد علني

بيع حذاء أسطورة الروك الأمريكي، إلفيس بريسلي، أزرق اللون ،والمصنوع من جلد الغزال، والذي اشتهر في الأغاني، بنحو 152 ألف دولار في مزاد علني.

تم شراء الحذاء، الذي كان يرتديه أيقونة موسيقى الروك أند رول، إلفيس بريسلي، خلال الخمسينيات، من قبل مواطن أمريكي مقيم في كاليفورنيا، وفقًا لدار المزادات Henry Aldridge & Son، التي استضافت المزاد.

ماذا يعني بيع حذاء إلفيس بريسلي بالمزاد؟

بيع حذاء إلفيس بريسلي بـ152 ألف دولار في مزاد علني

وشدد البائع بالمزاد أندرو ألدريدج، في حديثه لبرنامج “Good Morning America” ​​عبر البريد الإلكتروني، على أهمية البيع، قائلاً: “السعر بالنسبة لي يعكس أهمية مثل هذه القطعة المميزة”.

وأضاف: “إن بيع الحذاء يعكس الطبيعة الأيقونية والانبهار الدائم بإلفيس”.

متى أرتدي بريسلي الحذاء ولمن أهداها؟

وكان بريسلي، يرتدي الحذاء، الذي يبلغ قياسه 44، داخل، وخارج المسرح خلال الخمسينيات من القرن الماضي، وفقا للوصف الموجود على موقع المزاد.

وفقا لشبكة abcnews، أهدى بريسلي، الحذاء لصديقه المقرب، آلان فورتاس، في الليلة التي سبقت مغادرة المغني للخدمة العسكرية في عام 1958.

سعر الحذاء وكيف يتم التحقق من صحة وصفه؟

بيع حذاء إلفيس بريسلي بـ152 ألف دولار في مزاد علني

وبدأت المزايدة على الحذاء، الذي وصف بأنه “قطعة مميزة من التذكارات التي مثلت ظاهرة في الثقافة الشعبية في القرن العشرين”، بمبلغ 69 ألف دولار، ووصل سعره إلى 152 ألفا.

ويتم التحقق من صحة وصف هذه الأحذية بشكل أكبر من خلال شهادة تصدر عن متحف إلفيس بريسلي، المرفقة مع الحذاء، والتي تم توقيعها يدويا من قبل جيمي فيلفيت، وهو صديق مقرب لبريسلي لأكثر من عقدين من الزمن، والمؤسس والرئيس التنفيذي للمتحف.

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