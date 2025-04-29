إسبانيا تعلن حالة الطوارئ بعد انقطاع التيار الكهربائي

أعلنت حكومة إسبانيا، يوم الإثنين، حالة الطوارئ في عدد من مناطق البلاد، عقب انقطاع ضخم للتيار الكهربائي تسبب في شلل شبه كامل لشبكات النقل، وإشارات المرور، والاتصالات المحمولة، مما ترك الملايين من المواطنين يواجهون ليلة مظلمة غير مسبوقة.

وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن حالة الطوارئ ستُطبق على المناطق التي طلبتها بالفعل، مثل مدريد والأندلس وإكستريمادورا، مع تمكين الحكومة المركزية من تولي مسؤولية النظام العام والخدمات الأساسية هناك، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

خلفية الأزمة

وقع الانقطاع المفاجئ للتيار في وقت سابق اليوم، مما أدى إلى شلل تام للحياة العامة في مختلف أنحاء البلاد. وأوضح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن السبب الأولي يعود إلى “تذبذب قوي” في شبكة الكهرباء الوطنية، مع الإشارة إلى أن السبب الدقيق للانقطاع لا يزال قيد التحقيق.

وأشار سانشيز إلى أن السلطات تسابق الزمن لإعادة تشغيل الشبكة، داعيًا المواطنين إلى استخدام الهواتف المحمولة بحكمة وحصر استخدامها في المكالمات القصيرة والضرورية فقط، نظراً للضغط الكبير على شبكات الاتصالات.

وفي الوقت نفسه، أكدت الحكومة أن المستشفيات تعمل بكفاءة، وأن الأشخاص المعرضين للخطر يتلقون الرعاية اللازمة، كما لم تُسجل أي حوادث أمنية حتى الآن. ومع ذلك، توقفت حركة القطارات لأسباب أمنية، وانخفض نشاط النقل الجوي بشكل ملحوظ.

ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ؟

في إسبانيا، تتمتع كل من المناطق السبع عشرة بحكم ذاتي وصلاحيات واسعة، لكنها في حالات الأزمات الكبرى، مثل هذا الانقطاع الواسع، يمكنها طلب تدخل الحكومة الوطنية بموجب إعلان حالة الطوارئ. ويتيح هذا الإجراء توفير دعم إضافي من قوات الأمن والموارد اللوجستية اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

وقد أكد سانشيز أن مجلس الأمن القومي الإسباني سيجتمع مجددًا مساء الاثنين لتقييم تطورات الموقف وضمان استقرار الأوضاع.

انقطاع الكهرباء: نادر ولكن مقلق

رغم التطور الكبير في شبكات الكهرباء الأوروبية، إلا أن حوادث الانقطاع الكبرى تبقى محفورة في الذاكرة. ففي عام 2003، تسبب خلل في خط كهرباء بين إيطاليا وسويسرا بانقطاع شامل للتيار استمر نحو 12 ساعة وأثر على ملايين الأشخاص.

كما شهدت أوروبا حادثة مماثلة في عام 2006، عندما أدى التحميل الزائد لشبكة الكهرباء في ألمانيا إلى انقطاعات كهربائية واسعة شملت عدة دول أوروبية ووصلت إلى شمال إفريقيا.