أول عملية تعدين في أعماق البحار في العالم.. هل تنجح؟

بعد شهر واحد فقط من موافقة النرويج على أول تعدين للمعادن في أعماق البحار في العالم، صرح أحد منظمي الأمم المتحدة أنه يعتقد أن الممارسة الدولية للتعدين في أعماق البحار أمر لا مفر منه على الأرجح.

هناك اهتمام متزايد بالتعدين التجاري في أعماق البحار للمعادن النادرة لدعم التحول الأخضر العالمي المتسارع. ومع ذلك، هناك أيضا معارضة واسعة النطاق بسبب المخاوف من التأثير البيئي لهذه الأنواع من الأنشطة، والتي يمكن أن تعيق الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ.

في بداية العام، أصبحت النرويج أول دولة توافق على ممارسة التعدين في أعماق البحار للمعادن المهمة. كان هناك نقاش دولي متزايد حول إمكانية التعدين في أعماق البحار لاستخراج المعادن اللازمة لتنمية قدرة العالم على الطاقة المتجددة والمساعدة في تطوير التقنيات النظيفة.

ومع ذلك، كانت هناك معارضة واسعة النطاق لهذه الأنواع من أنشطة التعدين من علماء البيئة والعلماء الذين يقولون إننا لا نفهم بعد التأثير المحتمل للتعدين في أعماق البحار بشكل كاف لاعتباره آمنا.

ويشعر الكثيرون بالقلق من أن التأثير البيئي للتعدين في أعماق البحار يمكن أن يقوض الجهود المبذولة لتطوير قدرة الطاقة المتجددة في العالم لمعالجة تغير المناخ.

في يناير/كانون الثاني، صوت البرلمان النرويجي لصالح فتح مياهه للتعدين على نطاق تجاري في أعماق البحار لدعم التحول العالمي بعيدا عن الوقود الأحفوري إلى البدائل المتجددة.

ويعتقد أيضا أن التعدين في أعماق البحار يمكن أن يكون أقل ضررا على البيئة من التعدين البري، وهي الممارسة الواسعة الانتشار المستخدمة حاليا لاستخراج المعادن.

هناك وفرة من المعادن المهمة، بما في ذلك الكوبالت والنيكل والنحاس والمنغنيز، الموجودة في قاع البحر الذي ترغب النرويج والعديد من القوى العالمية الأخرى في الوصول إليه من خلال التعدين في أعماق البحار لتلبية احتياجات العالم والطلب المتزايد على المعادن الحيوية من قطاع الطاقة الخضراء.

ومع ذلك، لن تبدأ النرويج عمليات التعدين على الفور، وستقوم الحكومة بدلا من ذلك بتقييم المقترحات المقدمة من شركات التعدين على أساس كل حالة على حدة للموافقة على الترخيص.

هذا الشهر، قال مايكل لودج، رئيس الهيئة الدولية لقاع البحار، وهي هيئة الأمم المتحدة المنظمة التي تشرف على التعدين في أعماق البحار، إنه يعتقد أن الأمر مجرد مسألة وقت حتى تتم أنشطة التعدين في أعماق البحار.

وأوضح لودج أن “أحد المحركات الرئيسية للاهتمام الصناعي هو إمكانية إنتاج كميات أكبر من المعادن بتكلفة تعادل أو أقل مما يمكن إنتاجه على الأرض”.

وأضاف: “هذا هو المحرك التجاري وبالتأكيد هناك إمكانات هائلة للموارد في معادن قاع البحر”.