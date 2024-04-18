أول أوبرا عربية كبرى في السعودية.. المسرح جاهز لاستقبال “زرقاء اليمامة”

مع بقاء أسبوع واحد فقط، أصبح المسرح جاهزا للعرض الأول لأغنية “زرقاء اليمامة”، والتي يصفها المنظمون بأنها أول أوبرا سعودية كبيرة باللغة العربية، في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض في 25 أبريل/نيسان.

سيتم غناء النص باللغة العربية، وهو أمر نادر في الأوبرا حيث أن الغالبية العظمى من الأعمال تؤدى باللغات الأوروبية.

نقطة تحول في المشهد الثقافي السعودي

وفقا لوسائل إعلام سعودية، قالت هيئة المسرح والفنون المسرحية في المملكة إن هذا الحدث، الذي يقام تحت رعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، يمثل نقطة تحول في المشهد الثقافي السعودي النابض بالحياة بشكل متزايد، بالنظر إلى القيمة الفنية العالية للأوبرا، واهتمام الخبراء والجماهير حول العالم بالشكل الفني.

تعتمد “زرقاء اليمامة” على قصائد غنائية مشهورة وموسيقى مستوحاة من التقليد الأوبرالي، إلى جانب عناصر من الموسيقى السعودية.

الشخصية الأسطورية زرقاء اليمامة

ويحكي قصة الشخصية الأسطورية زرقاء اليمامة، التي عاشت في منطقة اليمامة في نجد في عصر ما قبل الإسلام، وتعلق في نزاع بين قبيلتها وأخرى ينتهي بمأساة.

يصف المنتجون الأوبرا بأنها مأساة مؤثرة مع تشويق يخطف الأنفاس، تم إحياؤها في عرض مسرحي متطور مليء بحركات الأوركسترا الشاملة وعروض الكورال الساحرة التي تقدم تجربة ثقافية فريدة من نوعها.

وقال سلطان البازعي الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون المسرحية، إن الأوبرا تجسد عناصر راسخة من التراث السعودي وتقدم قصة معروفة ضمن إطار معاصر يعكس الاتجاهات الفنية الحديثة وتوقعات الجمهور.

وهو مشروع تعاوني يضم فنانين سعوديين وعالميين. وقد كتب الشاعر السعودي صالح زمانان، الحائز على عدة جوائز محلية ودولية عن شعره ومسرحياته، كلمات مستوحاة من قصة الزرقاء التاريخية مضيفة بصمته الأدبية الخاصة.

مواهب سعودية وعالمية وفنانون حالمون اجتمعوا في الرياض ليقدموا تجربة ثقافية لا مثيل لها، مستوحاة من عمق تراثنا ??



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أول مغنية أوبرا سعودية

ويلعب الفنانون السعوديون سوسن البهيتي وخيران الزهراني وريماز العقبي 3 أدوار رئيسية في الأوبرا، وهو ما يعد علامة على التقدم في تطور الترفيه الموسيقي في المملكة.

تعتبر سوسن البهيتي أول مغنية أوبرا سعودية، وقد قادت الطريق في تطوير مشهد الأوبرا السعودية، وتوفر “زرقاء اليمامة” أحدث عرض لموهبتها الصوتية المذهلة.

وسط التطور السريع لجميع أشكال الترفيه في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، تمثل “زرقاء اليمامة” خطوة هامة إلى الأمام للأوبرا في المملكة.

ويستمر عرض “زرقاء اليمامة” في الفترة من 25 أبريل/نيسان حتى 4 مايو/أيار، ومن المقرر أن يضم 10 عروض.