أورفلي، فنان المائدة التي يقصدها الذواقة

محمد أورفلي وأخوته، هم شباب وراء مطعم للذواقة حقق إنجازات عالمية وإقليمية عديدة وتم تصنيفه ضمن أفضل 10 مطاعم في الشرق الأوسط لتتوالى الجوائز والتصنيفات التي تستحق الاهتمام. فضول حول الابتكارات في عالم الطهي دفعني لاستكشاف الجانب التجاري لدى مؤسس مطعم شهير في دبي.

حقق الشيف المعروف محمد أورفلي نجاحات كبيرة صنعت له اسما بين الذواقة وكان السؤال حول الخطط المستقبلية لهذا الشيف وعن نيته التوسع أو إطلاق استثمارات أخرى، فأجاب بأنه لا نية له لا بالتوسع ولا الاستثمار بفروع أخرى لأن سر نجاحه حسب قوله هو التركيز وتخصيص الوقت الكافي للعمل الذي يستحوذ على كل وقته، لكنه لا يستبعد إطلاق مشروع خاص آخر.

وبمجرد أن دقت الثانية عشر ظهرا، امتلئ المطعم فور البدء في حوارنا على طاولة في هذا المطعم الذي يجذب الذواقة من كل جهة وتزين إحدى زواياه جوائز وألقاب فاز بها هذا العام، ويقول بأنه يتطلع لجائزة ميشيلين التي سيعلن عنها قريبا هنا.

يقول محمد أن سر الطهي الناجح هو المكونات وقبلها الاهتمام وتكريس الوقت فلا مجال للاستعجال والتسرع، ويعتقد البعض أن التعلم والتدريب يمكن أن يفي بالغرض والشيف يجب أن يحرص على جودة المكونات

ما سر الطعام اللذيذ، يقول محمد إن المكونات الطيبة تلعب دورا أساسيا وكبيرا، لأنه تحوي طاقة حين تكون طازجة، فالأمر والاحتراف بالتدريب لا يمكن أن يحقق شيء حتى مع تقنيات إعداد الطعام ولا يغني عن المقومات الأساسية، فمالم يكن لديك مكونات الطعام الممتازة، فالتدريب وحده لا يكفي كما قد يعتقد المستجدين في مهنة الطهي واحترافها، فالبداية تبدأ من المكونات الصحيحة وإن لم تكن متوفرة فلا يمكن عمل طعام طيب، وعلى الشيف معرفة مصدر المكونات، إذا كان ما يسمى الحس الصحيح “النفس” هو أهم شيء في الطعام وهو طاقة، فلو عادة سيدة المنزل من عملها لتحضير وجبة على عجل في المنزل فلن تكون بجودة من لديها طاقة للاعتناء بالتفاصيل باستمتاع، وحين تلتقي المكونات الجيدة مع إحساس السعادة بعملية الطهي لتقدم ما ينال الإعجاب ووقتها يكون الطعام أطيب،فالطاقة الإيجابية تنتقل لطعام.

ما وجهة نظرك بالنسبة للوجبات الوطنية المعروف في مطبخ بلد ما مثل حلب أو مدن المتوسط عموما، هل تفضل إضفاء لمسات وتجديد فيها؟ أو تبتكر أطباقا جديدة كليا؟

يجيب محمد بالقول:”هناك أم هام فالطعام لدينا هو حضارتنا وثقافتنا التي نتناقلها من جيل إلى جيل ولا غبار على أطباقنا، وهي يتغير ببطء وهو خلاصة تراكم وخبرات، لكننا وصلنا في مطابخنا العربية إلى مرحلة توقف الابتكار لتكرار ذات الوصفات، وأقوم أحيانا بابتكار أطباق جديدة مثل حصل مؤخرا وعرضتها على التلفزيون، وبدأت بتغيير أطباقنا المعروفة مع إزالة بعض المكونات مثل الدهون، فالأطباق أصبحت مثل قلعة قديمة لاتحظى باهتمام كاف لإزالة التراكمات والحصول على اهتمام لائق وأقوم بتحسين ما هو موجود من أطباق معروفة وأقوم ببعض الإضافات أو أعيد تشكيلها أو ما يشبه إعادة تقديمه بتحسينات بسيطة، طعامنا طيب لكنه مطهو زيادة ويلزمه أشياء مثل إضافة القوام، وهو ما أقوم به للتجديد مع المحافظة على أساسه باعتماد أفضل المكونات خاصة الأطباق الحلبية التي بدأت أضيف مكونات لها لتقدم نكهة أو مذاق جديد وإضفاء رونق لها، دون أن تكون تجديدا بل هي إعادة نظر لتناسب هذه الأطباق الوقت الراهن.

أين ستجد نفسك بعد 5 أو 10 أعوام هل لديك رؤية ووجهة نظر للمستقبل ، فما تقوم به هو عمل تجاري يخضع لمتطلبات السوق، هل تنوي التوسع أو إطلاق فروع جديدة؟

بالطبع يمكن أن نتوسع لكننا نركز على أيقونتنا الحالية التي تستدعي التركيز والاهتمام بالتفاصيل، لأن العمل بالمطعم يستدعي تكريس وقت طويل للاهتمام بالتفاصيل، فافتتاح المطعم لم يترك لي وقت للتلفزيون فعلي أن أحقق نجاحا للمطعم، لضمان تقديم لقمة طيبة ويصبح وجهة يقصدها الذواقة من محبي الطعام، وليرى الناس أنه في الإمارات مطاعم كثيرة للذواقة فهو مطعم محلي إماراتي بالدرجة الأولى ويعمل بأيادي سورية ومكونات معظمها من الإمارات. ولم نكن نتوقع أن نحقق مراتب متقدمة في العديد من التصنيفات ضمن أفضل 50 مطاعم في الشرق الأوسط وحصلنا على المرتبة السادسة، ولم نكن نتوقع أن يصدر دليل ميشلان وأن نكون تحت الرادار فيه ونأمل أن ننال تصنيفا فيه وأن ننال نجمته. لا نية لافتتاح فروع أو غير ذلك ولكن يمكن أن نتوسع بأفكار جديدة بمفهوم واحد ووجبات مختلفة. فحين تسافر إلى مدينة إسبانية أو فرنسية مثل باريس سيكون لديك نية بالذهاب لمطعم ما وبالتالي وجهة ومقصد لدى السفر ولو كانت بسعر كبير نوعا ما، لكننا نحرص على تقديمها بسعر أقل لنقل أنه سعر معتدل في متناول الكثيرين. لا يمكن لعلامة تنطلق من استثمارات مالية بحتة أن تستمر، أين هي سلسلة المطاعم التي بدأت ببيع امتياز فرنشايز والتي انطلقت بسرعة وتوسعت لدول عديدة ثم اختفت؟ لا يمكن لهذا النمط أن ينجح مالم يكن شركة ضخمة مثل ماكدونالدز. ولدينا هنا في هذا المطعم الأيقونة هدف هو جعله وجهة أكيدة للذواقة، يأتيه الناس القادمون إلى دبي كمقصد لا غنى عنه في زياراتهم، وهذه هي الاستمرارية وهي أسلوب العمل والأعمال.

أما عن نوع الأطباق فهل هي من المطبخ الحلبي حصرا كما يوحي اسم كتابك بعنوانه “أنا حلبي”؟ يجيب محمد بالقول في المطعم نحن حلبيون ولكن المأكولات تجعله مطبخا جديدا يناسب أذواق 200 جنسية بين الإماراتيين والعرب المغتربين والأجانب، لنقدم المطبخ الجديد في دبي.

ماذا بعد كل هذه الجوائز والتكريم وأهمية كل منها ألا يشعرك ذلك بالخوف من مسؤولية تلك الألقاب والجوائز؟

بالطبع هناك مسؤولية أكبر كأي طالب يجتهد ويأمل بنتائج طيبة، وهناك تطلعات كبيرة والأصعب هو دائما تلبية التوقعات من رواد هذا المطعم الصغير وحرصنا دائما أن لا تخيب توقعاتهم بل أن يجدون ما يسرهم في تجربة مذاق فريدة وهو أكبر تحدي لدي.

هل هناك تحد في العثور على المكونات هنا مثلا؟

لا يوجد ذلك في الإمارات بل على العكس نحن في أفضل بلد عربي في سرعة سلاسل التوريد القوي ولو طلبت أي شيء من اليابان أو استراليا وطلبته الآن سيصلك غدا، أي في اليوم التالي ولا مشكلة لدينا في المكونات، ونحن نتبع سياسة المكونات المحلية، فطابع مطعمنا هو طابع محلي أصلي وثانيا نحاول بقدر الإمكان الاستفادة من المصادر المحلية والموردين المحليين، بشرية ومادية، ولدينا حوالي 70% من المكونات المحلية وهي ذات جودة عالية جدا وأفضل من المكونات الأجنبية المستوردة، وأيضا بسعر لا يستهان به، وبالتالي فهي تتمتع بمذاق رائع ستشعر به فورا. ولدينا أيضا تحديات إرضاء الناس دوما وحتى خلال فترة الجائحة جهدنا للتقيد بالسلامة رغم صعوبة العمل بكمامة طوال الوقت لكننا دوم نتحمس للعمل مدفوعين بالإصرار لتحقيق النجاح كما أننا نتسلح دوما بالفضول لمعرفة كل الجديد فهو ما أوصلني إلى هذا المجال ونواكب الاكتشاف على كل الأصعدة المرتبطة بالمذاق من التوجهات العالمية نحو المطبخ الجزيئي وتقنيات مساعدة مثل التجفيف والتخليل والتخمير، وكل الفكر الجديد ونحرص على تقليص الهدر، فهي مسؤولية الاستدامة ومكاسب تعزز الأرباح.

هل يتخصص كل أخ منكم بنوعية معينة من الطعام يقوم يإعدادها؟

أخواي وسيم وعمر يتخصصان بالحلويات فيما اتولى أنا الطعام.

ولكن هل أنت وأخوتك متزوجين؟

لا لم نتزوج بعد.

ولكن على المدى البعيد ألا يجب أن نخشى من افتراق شراكة الأخوة خاصة مع توسع العائلة والزواج وكثرة الأولاد وتداخل الشؤون العائلية خاصة وأنه أحزنني نجاح مطعم حلبي من سنوات بعيدة في إمارة الشارقة وكان الناس يصطفون في طوابير لتذوق البرغر لديه، ومع زواج أحد الأخوة دبت الخلافات وسرعان ما افتقد الناس ذلك المطعم الذي أغلق أبوابه بسبب الخلافات العائلية؟

ويجيبنا محمد بالقول: أتولى أنا الجانب التجاري وأديره بمعزل عن الشؤون العائلية وكثيرا ما تقع خلافات عائلية يتم تسويتها بمعزل عن شؤون العمل في المطعم. “

ولكن ماذا في حال تزوج ودخلت الزوجة إلى المطعم! يجيب الشيف محمد مبتسما بأنه لاينوي الارتباط بفتاة تعمل أو لها علاقة في مجال الطعام! واصلا لن يكون هناك وقت طويل حاليا فالكل منشغل في عمله ولا تجتمع العائلة إلا لفترات محدودة.

هذا ما انتهت به مقابلة أريبيان بزنس مع الشيف الشهير في دبي.