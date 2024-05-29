أنفلونزا الطيور تجتاح أمريكا.. ولاية أيوا تبدأ في إعدام 4.2 مليون دجاجة

أعلنت ولاية أيوا الأمريكية عن أنها ستقوم بإعدام أكثر من 4 ملايين دجاجة بعد اكتشاف حالة إصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة بيض كبيرة.

تعمل أطقم العمل على إعدام 4.2 مليون دجاجة بعد اكتشاف المرض في مزرعة في مقاطعة سيوكس بولاية أيوا، مما يجعله الأحدث في تفشي المرض الذي استمر لسنوات والذي يؤثر الآن على أبقار الألبان أيضا، وفقا لـ”AP”.

فيروس أنفلونزا الطيور في مزرعة بيض

وفي الأسبوع الماضي، تم تأكيد الفيروس في مزرعة بيض غرب مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، مما أدى إلى إعدام ما يقرب من 1.4 مليون دجاجة.

وبشكل عام، تم إعدام 92.34 مليون طائر منذ بدء تفشي المرض في عام 2022، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وعلى الرغم من أن أنفلونزا الطيور أصبحت شائعة إلى حد ما بين الدواجن، إلا أن انتشارها إلى الماشية زاد من المخاوف بشأن المرض.

إصابة الأبقار

وفي شهر مايو/أيار، تم تشخيص إصابة عامل آخر في مزرعة ألبان بإنفلونزا الطيور، وتم اكتشاف الفيروس في كل من لحوم البقر والحليب. وقد تم تأكيد ذلك في مزارع الأبقار الحلوب في 9 ولايات.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن لحوم الأبقار الحلوب المريضة لا يسمح لها بدخول مستودع الأغذية للبلاد، إلا أن اللحوم تظل آمنة للأكل.

وأصيب أيضا 3 أشخاص بإنفلونزا الطيور، إلا أن المؤشرات تؤكد أن الذين يتعرضون للعدوى هم الأشخاص الذين يعملون في قطاع الدواجن.