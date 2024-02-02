ألمانيا تختبر نظام 4 أيام عمل و3 للراحة

في خطوة جريئة نحو تحسين التوازن بين العمل والحياة، تبدأ ألمانيا تجربة نظام عمل جديد يعتمد على أربعة أيام عمل فقط في الأسبوع مقابل 3 أيام للراحة.

وتشارك 45 شركة ومنظمة في هذه التجربة، والتي ستستمر لمدة 6 أشهر.

وسيستمر الموظفون في تلقي رواتبهم كاملة، على الرغم من تقليل ساعات العمل.

تهدف تجربة ألمانيا إلى قياس تأثير تقليص ساعات العمل على جوانب متعددة، تشمل:

الإنتاجية: تقييم تأثير نظام العمل الجديد على كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم.

تقييم تأثير نظام العمل الجديد على كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم. رضا الموظفين: قياس مدى شعور الموظفين بالسعادة والرضا عن عملهم.

قياس مدى شعور الموظفين بالسعادة والرضا عن عملهم. الصحة العقلية: دراسة تأثير تقليص ساعات العمل على صحة الموظفين العقلية ونفسياتهم.

وتُعدّ هذه التجربة جزءًا من اتجاه عالمي متزايد نحو تقليص ساعات العمل.

ففي دول مثل إيسلندا ونيوزيلندا، أظهرت تجارب مماثلة نتائج إيجابية على صعيد الإنتاجية ورضا الموظفين.

ولا تزال هناك بعض التحديات التي يجب التغلب عليها قبل تطبيق نظام العمل بأربعة أيام على نطاق واسع، مثل كيفية تطبيقه في بعض القطاعات مثل الرعاية الصحية والصناعة.

ومع ذلك، تُعدّ هذه التجربة خطوة مهمة في اتجاه تحسين التوازن بين العمل والحياة، وزيادة رفاهية الموظفين.