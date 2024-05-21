أكبر غزوات الدبابير الآسيوية.. بريطانيا تتأهب بـ”جيش المواطنين”

طلبت السلطات البريطانية من المواطنين توخي الحذر من غزو الدبابير الآسيوية، حيث وصلت أعدادها في المملكة المتحدة إلى مستويات قياسية.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن نيكولا سبنس، كبير مسؤولي الصحة النباتية في المملكة المتحدة، طلبه من الجمهور الإبلاغ عن أي مشاهدة للدبور الآسيوي غير الأصلي هذا الصيف.

في حين أن هذه الحشرات لا تشكل عادة خطورة على البشر، إلا أنها يمكن أن تكون مدمرة للنحل والملقحات الأخرى.

هل الطقس السبب؟

ويأتي التحذير في الوقت الذي تكشف فيه مجموعات الحياة البرية أن الطقس الأكثر دفئا يجعل من السهل على هذه الأنواع أن تنمو وتنتشر في المملكة المتحدة.

وقال ريتشارد بينويل، الرئيس التنفيذي لمنظمة Wildlife and Countryside Link: “هذه الأنواع هي بالفعل واحدة من أكبر التهديدات التي تواجه بيئة المملكة المتحدة”.

تواجه المملكة المتحدة حاليا واحدة من أكبر غزوات الدبابير الآسيوية غير المحلية في السنوات الأخيرة.

وفي العام الماضي، أدى ذلك إلى قيام وحدة النحل الوطنية بتدمير 72 عشًا في 56 موقعًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وانتشرت الدبابير الآسيوية على نطاق واسع في أوروبا، وهي قادرة على عبور القناة على متن سفن الشحن أو جوا عندما تكون الرياح قوية.

النحل ضحية

يمكن لكل من الدبابير الـ700 الموجودة في العش أن تأكل حوالي 50 نحلة عسل في يوم واحد، مما قد يؤدي إلى تدمير خلايا النحل البرية المحلية ونحل العسل المستزرع.

وعلى الرغم من أن لسعات هذه الحشرات ليست مميتة في العادة، إلا أنه في الحالات القصوى يمكن أن تؤدي اللسعات المتكررة إلى فشل كلوي وتفاعلات حساسية.

وفي اليابان، موطن الدبابير الأصلي، تتسبب لدغاتها في وفاة ما بين 30 إلى 50 شخصا سنويا، ومع تغير المناخ، يحذر الخبراء من أن من المرجح أن تصل هجمات الدبابير إلى مستويات قياسية.

تقول وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، إنه يمكن للبريطانيين استخدام تطبيق Asian Hornet Watch للإبلاغ عن أي مشاهدات محتملة.

ما هو الفرق بين الدبابير الآسيوية والأوروبية؟

ومع ذلك، من المهم معرفة الاختلافات بين الدبور الآسيوي الغازي والدبور الأوروبي الأصلي، في حين أن الاثنين قد يبدوان متشابهين في البداية، إلا أن الدبور الآسيوي في الواقع أصغر إلى حد ما من نظرائه الأصليين.

يمكن أيضا التعرف على الدبابير الآسيوية من خلال رأسها البرتقالي وأرجلها الصفراء الزاهية للغاية، كما أن جسم الدبور الآسيوي أسود بالكامل تقريبا باستثناء قطعة برتقالية بالقرب من الإبرة.

وفي الوقت نفسه، يكون لون الدبابير الأوروبية أصفر بشكل أساسي مع خطوط سوداء صغيرة وأرجل برتقالية.

يدعو تحالف الحياة البرية والريف، وهو ائتلاف يضم 83 مجموعة معنية بالطبيعة، إلى إنشاء “جيش المواطنين” للأمن البيولوجي.

وقد دعا ائتلاف المؤسسات الخيرية الحكومة إلى مضاعفة ميزانية الأمن البيولوجي السنوية 3 مرات لتصل إلى 3 ملايين جنيه استرليني، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه استرليني لتمويل هيئة تفتيش دائمة مخصصة لهذه الأنواع من الدبابير.