أسرار طول العمر.. حكاية أكبر معمر في العالم

في خطوة رمزية تثير التساؤل حول أسرار طول العمر، حاز جون تينيسوود، البالغ من العمر 111 عامًا و224 يومًا، على لقب أكبر رجل معمر على قيد الحياة في العالم، وفقًا لما أعلنته موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وجاء هذا الإعلان بعد يومين من وفاة حامل اللقب السابق خوان فيسينتي بيريز عن عمر يناهز 114 عاما.

الحظ فقط

وفي مقابلة مع موسوعة جينيس بعد تسليمه شهادته، قال تينيسوود: “إما أن تعيش طويلا أو تعيش قصيرا، ولا يمكنك فعل الكثير حيال ذلك”.

سر طول العمر

وعن سر طول العمر، أجاب تينيسوود، الذي لا يدخن، ونادرا ما يشرب الكحول، ويتناول السمك المقلي والبطاطس المقلية كل جمعة، أن سر طول العمر هو “الحظ فقط”.

كما نصح بالاعتدال في كل شئ، لأنه مفتاح الحياة السعيدة، قائلًا أن الإفراط في أي شيء، سواء كان شربًا أو طعامًا أو حتى مشيًا، سيجلب لك المعاناة في النهاية.

حياة حافلة

وُلِد المعمر الإنجليزي في مدينة ليفربول الإنجليزية في 26 أغسطس 1912، وعاش خلال حربين عالميتين، بالإضافة إلى وباء الإنفلونزا الكبرى ووباء كوفيد-19، ويحمل أيضا الرقم القياسي لأكبر محارب قديم في العالم على قيد الحياة من الحرب العالمية الثانية، وفقا لموسوعة جينيس.

ويعتبر تينيسوود من أشد المعجبين بنادي ليفربول لكرة القدم، حيث شجعه طوال حياته، وقد عاش جميع انتصارات ناديه بلقب الدوري التسعة عشر وجميع انتصاراته الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي.

شرف كبير

ويقيم الجد الأكبر تينيسوود في الوقت الحالي في دار رعاية في مدينة ساوثبورت الساحلية الإنجليزية، حيث يستمتع بقراءة الصحف والاستماع إلى الراديو.

وقالت كاتي هوارد، مديرة دار الرعاية، لـ”BBC”، إنه “لشرف كبير أن أعتني بتينيسوود، الشخص المذهل الذي لديه الكثير من القصص ليرويها”.

أكبر امرأة معمرة

والجدير بالذكر أن أكبر امرأة معمرة في العالم هي ماريا برانياس موريرا والتي تبلغ من العمر 117 عاما وتعيش حاليًا في إسبانيا.