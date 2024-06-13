ما الذي يمكن أن تشاهده خلال أسبوع دبي للتصميم؟

يطل أسبوع دبي للتصميم، بنسخته العاشرة الاستثنائية، والتي تقام في الفترة بين 5 و 10 نوفمبر 2024، تحت شعار “التصميم من أجل مستقبل مستدام”.

يعد هذا الحدث العالمي السنوي، المنظم في حي دبي للتصميم، وجهةً مثاليةً لعشاق التصميم بمختلف مجالاته، من الهندسة المعمارية وتصميم المنتجات إلى التصميم الداخلي والأزياء.

ويشارك في هذه النسخة أكثر من 500 مصممٍ عالمي، ناشئٍ ومخضرم، لعرض إبداعاتهم وتسليط الضوء على مواهبهم، من خلال مجموعة غنية ومتنوعة من المعارض، والبيئات التجريبية، والفعاليات الشيقة.

أبرز فعاليات أسبوع دبي للتصميم 2024:

المعرض التجاري “داون تاون ديزاين”

يُعدّ هذا المعرض منصّةً لعرض أحدث التصاميم الراقية والمعاصرة من حول العالم.

الأعمال الفنية

يضمّ البرنامج مجموعةً متميزة من الأعمال الفنية والأجنحة الاستثنائية، التي تُسلّط الضوء على فنّ العمارة المحلية وأثره على التصميم المُتجدّد.

مسابقة “طاولة”

تتيح هذه المسابقة للمصمّمين والمهندسين المعماريين فرصة تصميم الأثاث الخارجي للأماكن العامة، مع التركيز على مفهوم الطاولة كرمز للتواصل والحوار.

المعارض والفعاليات

تقدم هذه الفعاليات، التي تنظمها مختلف المؤسسات الثقافية والتعليمية، مجموعةً متنوّعة من أفكار وموضوعات التصميم، بهدف تعزيز الحوار الثقافي وتبادل المعرفة.

ورش العمل

يقدم أسبوع دبي للتصميم برنامجاً غنياً من ورش العمل ومحاضرات رئيسية، تهدف إلى إلهام وتطوير مهارات المتخصّصين والمبدعين في مختلف مجالات التصميم.

سوق حي دبي للتصميم

يتيح هذا السوق فرصةً فريدةً للتسوق من نخبة من المصمّمين والمنتجين المحليين، واكتشاف أحدث المنتجات العصرية.

الندوات

يستضيف “المنتدى” في معرض “داون تاون ديزاين” نخبةً من الخبراء في قطاع التصميم لمناقشة آخر التوجّهات وأحدث الابتكارات في هذا المجال.