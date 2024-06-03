10 ملايين كلب تثير أزمة في تركيا.. ما هي القصة؟

تواجه تركيا مرة أخرى انتقادات من نشطاء حقوق الحيوان بشأن مشروع قانون مقترح يستهدف الحيوانات الضالة، حيث تم تعديل قانون حقوق الحيوان في البلاد آخر مرة في عام 2021.

وتضمنت التغييرات التي تم إدخالها في ذلك الوقت، وضع رقائق إلكترونية إلزامية للحيوانات الأليفة، ومعاقبة التخلي عن الحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى بند بشأن تعقيم الحيوانات الضالة.

في حين أن المشرعين أدرجوا في البداية بندا يسمح بالقتل الرحيم للكلاب الضالة، إلا أنه تم إلغاءه في نهاية المطاف بسبب رد الفعل العنيف من الجمهور. ومع ذلك، عاد هذا المقترح مرة أخرى إلى جدول الأعمال، في اقتراح جديد مثير للجدل أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ما هو الاقتراح الجديد؟

وفقا للاقتراح، سيتم التقاط صور للحيوانات الضالة وإدراجها على موقع إلكتروني حكومي لمدة تصل إلى 30 يوما، إذا لم يطالب بها أحد أو يتبناها، فسيتم التخلص منها بطريقة القتل الرحيم عن طريق الحقن، وفقا لـ “global voices”.

ويقول الحزب الحاكم في تركيا إن نظام التعقيم الحالي غير كاف للسيطرة على أعداد الكلاب الضالة ويفشل في معالجة مخاوف السلامة العامة.

وتم الاستشهاد بدول مثل المملكة المتحدة والبرتغال وإيطاليا كأمثلة حيث يتم تطبيق مثل هذه التدابير.

ويتهم نشطاء حقوق الحيوان الحكومة بالفشل في معالجة القضية بطريقة سلمية رغم الوعود السابقة.

ما هي التدابير التركيا؟

اعتمدت تركيا أول مشروع قانون لحماية الحيوان في عام 2004، ويحظر مشروع القانون قتل الكلاب الطليقة إلا إذا كانت تعاني من “أمراض وحالات غير قابلة للشفاء مثل الأمراض المزمنة”.

وفي عام 2012، اقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم تشريعا “لإزالة الحيوانات الضالة من الشوارع ووضعها في محميات خارج البلدات والمدن”.

وفي عام 2021، وافق البرلمان التركي على مشروع قانون جديد بشأن حقوق الحيوان، وحظر القانون بيع جميع القطط والكلاب في متاجر الحيوانات الأليفة، وصنفها على أنها “كائنات حية” وليست سلعا، وجعل إساءة معاملة الحيوانات جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.

وبموجب القانون الجديد، تم حظر تربية وبيع كلاب البيتبول وغيرها من سلالات الكلاب الخطرة.

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، تم تعديل مشروع قانون حماية الحيوان، ليلزم أصحاب السلالات المصنفة على أنها “خطيرة” بتعقيمها وتسجيلها لدى السلطات قبل يناير/كانون الثاني 2022.

في ديسمبر/كانون الأول 2021، طالبت الحكومة التركية جميع بلديات المدن في جميع أنحاء البلاد بجمع الكلاب الضالة وإرسالها إلى الملاجئ.

لكن قضية الكلاب الضالة عادت مرة أخرى إلى جدول الأعمال السياسي مع توقع مناقشة اقتراح قبل دخول البرلمان في العطلة الصيفية.

تجمع المدافعون عن حقوق الحيوان ومحبو الحيوانات يوم 2 يونيو/حزيران في مختلف مقاطعات تركيا للاحتجاج على مشروع قانون “القتل الرحيم للحيوانات الضالة” الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم.

إجراءات غير كافية وغير إنسانية

ويقول منتقدو الاقتراح الجديد إن اللجوء إلى القتل الرحيم كحل أمر غير إنساني، كما يذكرون السلطات بأن الملاجئ الحالية في حالة سيئة، وتعاني من نقص التمويل، وتوافرها محدود. علاوة على ذلك، كانت هناك حالات كثيرة جدا من المعاملة اللاإنسانية للكلاب الضالة في الملاجئ.

لا توجد إحصائيات حديثة عن عدد الكلاب الضالة في تركيا. لكن وفقا لبيان صدر عام 2022 عن وزير الزراعة والغابات آنذاك، فقد قُدر العدد بحوالي 10 ملايين.