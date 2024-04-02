للعيش بعد 100 عام.. إليك أسرار أرض المعمرين

طعام أقل = حياة أطول، على الأقل هذا ما يؤمن به نجم روك سابق تحول إلى عالم كيمياء حيوية، وذلك قبل أن يتجه إلى شغفه بدراسة الشيخوخة وطرق إطالة العمر، والبحث عن أرض المعمرين.

حصل فالتر لونجو، على بعض الشهرة حين كان عازف الجيتار بفرقة الروك “دوت” أواخر الثمانينات وأوائل التسعينيات، والآن، يؤمن العالم الأمريكي الإيطالي بأن الأنظمة الغذائية هي مفتاح الشباب، وليس العوامل الوراثية أو غيرها، وهو ما جعل البعض يصف إيطاليا بإنها “أرض المعمرين”، وفق تقرير نيويورك تايمز.

إيطاليا.. أرض المعمرين

تفخر إيطاليا بأن لديها بعض المواطنين الأكبر في العالم، وأرض المعمرين، مع وجود بعض المجتمعات المشهورة بأنها تضم عددا كبيرا ممن تجاوزوا المئة عام، والتي يطلق عليها المناطق الزرقاء.

وإيطاليا “أرض المعمرين”، وجهة مثالية للباحثين عن أسرار طول العمر أمثال لونجو، الذين يرون أنها في النظام الغذائي لدول البحر المتوسط، وليس العوامل الوراثية التي تحاول الأدوية المضادة للشيخوخة إعادة إنتاجها.

قال الدكتور لونغو، الشاب البالغ من العمر 56 عاماً، في المختبر الذي يديره في معهد السرطان في ميلانو، حيث سيتحدث في مؤتمر للشيخوخة في وقت لاحق من هذا الشهر: «إن إيطاليا رائعة لدراسة الشيخوخة». تمتلك إيطاليا واحدة من أقدم المجموعات السكانية في العالم، بما في ذلك جيوب متعددة من المعمرين الذين يذهلون الباحثين عن ينبوع الشباب. “إنها السكينة.”

صوم دون صيام

وبالإضافة إلى تحديد الجينات التي تنظم الشيخوخة، ابتكر لونجو نظامًا غذائيًا يعتمد على النباتات والمكسرات مع المكملات الغذائية والكرنب المخبوز والذي يحاكي الصيام، والذي يسمح للخلايا بالتخلص من المخلفات الضارة وتجديد شبابها، دون الجانب السلبي المتمثل في الجوع الفعلي.

وحصل لونجو، على براءة اختراع لأسلوبه الذي أطلق عليه “نظام برولون“، ونشر كتابا ناجحا للترويج له، حتى أن مجلة التايم أطلقت عليه لقب “المبشر بالصوم “. ونظام تغذية لونجو يهدف إلى عيش حياة سليمة، وليس عمرا طويلا فحسب.

وتقوم مؤسسته الخاصة، ومقرها أيضًا في ميلانو، بتصميم أنظمة غذائية لمرضى السرطان، ولكنها تقدم أيضًا استشارات للشركات والمدارس الإيطالية، حيث تروج لنظام غذائي متوسطي يعتبر في الواقع غريبًا على معظم الإيطاليين اليوم.

قال الدكتور لونغو: “لا أحد تقريبًا في إيطاليا يتبع النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط”. وأضاف أن العديد من الأطفال الإيطاليين، خاصة في جنوب البلاد، يعانون من السمنة المفرطة، ويشعرون بالانتفاخ بسبب ما يسميه “الأطعمة الخمسة السامة” – البيتزا والمعكرونة والبروتين والبطاطس والبانيه (أو الخبز).

ورغم ذلك فإن العلماء وخبراء التغذية والمتعصبين لطول العمر في جميع أنحاء العالم لا زالوا يحدقون بشوق نحو إيطاليا، باحثين عن عنصر سري لحياة طويلة.

قال الدكتور لونغو: «من المحتمل أنهم استمروا في التكاثر بين أبناء العمومة والأقارب»، في إشارة إلى العلاقات الوثيقة أحيانًا في بلدات التلال الإيطالية الصغيرة.. “في مرحلة ما، نشك في أنه أنتج نوعًا ما الجينوم فائق الطول”.

ماذا يحمي المعمرين في إيطاليا؟

ويتساءل الدكتور لونغو عما إذا كان المعمرون في إيطاليا، وأرض المعمرين، وقد تمت حمايتهم من أمراض لاحقة بسبب فترة المجاعة والنظام الغذائي القديم لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في وقت مبكر من حياتهم، خلال الفقر المدقع في الريف الإيطالي في حقبة الحرب.

ثم أدى تعزيز البروتينات والدهون والطب الحديث بعد المعجزة الاقتصادية التي حققتها إيطاليا بعد الحرب إلى حمايتهم من الضعف مع تقدمهم في السن وإبقائهم على قيد الحياة.

وقال إنها يمكن أن تكون “صدفة تاريخية لن تراها مرة أخرى أبدًا”.

وقال الدكتور لونغو إنه يعتقد أن مهمته تتمثل في توسيع نطاق الشباب والصحة، وليس مجرد وضع المزيد من السنوات على مدار الساعة، وهو هدف قال إنه يمكن أن يؤدي إلى “عالم مخيف”، حيث لا يستطيع سوى الأغنياء تحمل تكاليف العيش لقرون، وربما فرض حدود على إنجاب الأطفال.