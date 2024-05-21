بعد حظر الأكياس البلاستيكية.. أبوظبي تحظر منتجات الـ “فوم” ذات الاستخدام الواحد

أعلنت هيئة البيئة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن حظر استخدام مجموعة من منتجات الستايروفوم بدءًا من 1 يونيو 2024.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لسياسة المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة التي أطلقتها هيئة البيئة – أبوظبي عام 2020، والتي حققت نجاحات ملحوظة في الحد من النفايات البلاستيكية.

وتهدف هذه المبادرة إلى الحد من التأثير السلبي للبلاستيك على البيئة، خاصة وأنّ الستايروفوم يصعب إعادة تدويره ويتحلل إلى جزيئات صغيرة تلوث البيئة وتُشكل خطرًا على صحة الإنسان.

قائمة المنتجات المحظورة في أبوظبي

وتشمل قائمة المنتجات المحظورة الأكواب والأغطية والأطباق المصنوعة من البوليسترين الممدّد (الستايروفوم)، وعبوات الطعام المستعملة في تعبئة الوجبات السريعة أو الجاهزة للاستهلاك الفوري.

وتُستثنى من الحظر منتجات البوليسترين الممدّد غير المصمّمة للاستخدام مرة واحدة، مثل صناديق التخزين الكبيرة، والعلب المستعملة لحفظ اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان الجاهزة.

كما تُستثنى من الحظر المنتجات المصمّمة للاستخدامات الطبية.

وأكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: أنّ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة حققت نجاحات كبيرة، حيث تم تجنّب استهلاك 310 ملايين كيس بلاستيكي مستخدم مرة واحدة حتى نهاية شهر إبريل 2024، وانخفض عدد الأكياس الموزفريقعة على صناديق الدفع لدى تجار التجزئة بنسبة 95%.

وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عن تعميم قرار الحظر على جميع المنشآت الصناعية والتجارية المعنية، وإطلاق برنامج توعوي للتعريف بالقرار وتقديم بدائل مستدامة.

وستُنظّم الدائرة حملات تفتيشية ميدانية للتأكد من تطبيق قرار الحظر بشكل كامل.