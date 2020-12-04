“صدارة” تُدرِّب كفاءات سعودية للتأهيل لسوق العمل الصناعي

وأوضحت “صدارة” أن هذا التدريب النوعي والتخصصي يرمي إلى تعزيز مهارات الخريجين الشباب في جوانب حيوية مثل الصناعات الكيميائية، ومهارات التشغيل في البيئات الصناعية المتطورة، إلى جانب التعامل الأمثل مع الأدوات والآليات المصنعية الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية لتحقيق جودة وكفاءة الإنتاج.

وبينت “صدارة” أن عدد المتدربين السعوديين بلغ 40 متدربًا من مختلف التخصصات الصناعية والتقنية والهندسية في برامج الدبلوم. وقد اعتمدت صدارة خطة تدريبية تؤهل هؤلاء الشباب لتحقيق اشتراطات سوق العمل الصناعي، بما فيه من اشتراطات دقيقة، وبما يتسم به من تنافسية عالية.

وأكدت استمرارها في دعم برامج التدريب للشباب السعوديين حديثي التخرج، وحرصها على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أبناء وبنات الوطن عبر الالتحاق ببرنامج “التدريب على رأس العمل” (OJT)، وغيرها من البرامج التدريبة ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع جميع المؤسسات الأكاديمية في الجبيل.