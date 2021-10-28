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” كريدي أجريكول” سي.آي.بي الفرنسي للاستثمار يؤهل الصناعيين السعوديين

وقع الصندوق الصناعي اتفاقية مع البنك الفرنسي” كريدي أجريكول” سي.آي.بي للاستثمار لانتداب موظفي وموظفات الصندوق للتدرب على رأس العمل بالبنك، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
" كريدي أجريكول" سي.آي.بي الفرنسي للاستثمار يؤهل الصناعيين السعوديين
" كريدي أجريكول" سي.آي.بي الفرنسي للاستثمار يؤهل الصناعيين السعوديين

ومثّل الصندوق الصناعي خلال توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق الدكتور إبراهيم المعجل بينما مثّل البنك الفرنسي “كريدي أجريكول” الرئيس التنفيذي للبنك جاك ريبول.

ويهدف برنامج التدريب لانتداب موظفي وموظفات الصندوق الصناعي للتدرب على رأس العمل بالبنك وفق برنامج الانتداب المتفق عليه بين الطرفين، ويسعى إلى تطوير مهارات المتدربين وتعزيز فهمهم للمنتجات والخدمات التي تقدمها إحدى المؤسسات المالية العالمية الكبيرة، مع التركيز على مجالات المخاطر والرقابة الدائمة، وأسواق رأس المال “المديونة”، والتمويل “المهيكل”، وتمويل المشاريع، وتمويل الاستحواذ، والتوريق والنفط والغاز.

الجدير بالذكر أن بنك ” كريدي أجريكول” سي.آي.بي يعدّ ذراع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لمجموعة “كريدي أجريكول”، وهي أحدى أكبر المجموعات المصرفية في العالم، حيث يبلغ عدد موظفيها ما يقارب من 8600 موظف في جميع أنحاء أوروبا والأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.

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