السعودية: تهيئة موظفي القطاع العام على نظام المنافسات والمشتريات

وتأتي هذه الاتفاقية الإطارية بوصفها مبادرة منبثقة من أعمال اللجنة التنفيذية المكونة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وتستهدف تمكين الجهات الحكومية من الحصول على البرنامج التدريبي على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية و اللوائح التابعة له، لا سيما لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المُدرجة في السوق المالية، وستتمكن الجهات الحكومية من شراء البرنامج التدريبي من معهد الإدارة العامة الذي سيكون الجهة المخوّلة بالتدريب على النظام ولوائحه.

وشهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد والهيئة تُمهّد لتوفير مادة تدريبية واسعة ومتنوعة في مجالات كفاءة الإنفاق وإدارة المشاريع والأصول والمرافق؛ من خلال رفع البرامج التدريبية الخاصة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على منصة (إثرائي) الإلكترونية التابعة لمعهد الإدارة العامة.

الجدير بالذكر أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أُنشئت بتاريخ 11 /07 /1442هـ القاضي بضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة، تتويجًا للمسيرة الناجحة لكُلٍ منهما، وتمكينًا لها من مواصلة تحقيق كفاءة الإنفاق ودعم الجهات الحكومية في مجال إدارة المشاريع والمرافق؛ عبر بناء شراكاتٍ واسعة النطاق مع الجهات الحكومية والانخراط معها في العملية التمكينية وبناء القدرات البشرية ونقل المعرفة وتوطين أفضل الممارسات العالمية، بما يُسهم في تحقيق مُستهدفات المملكة 2030 من اقتصادٍ مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.