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السعودية: تهيئة موظفي القطاع العام على نظام المنافسات والمشتريات

دشن معهد الإدارة العامة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) مسيرة التعاون بينهما على تحقيق ما يهدفان إليه من بناء قدرات منسوبي الجهات الحكومية؛ وذلك من خلال توقيع اتفاقية إطارية ومذكرة تفاهم، بحضور نائب مدير التدريب في المعهد الدكتور بدر الحربي، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان، ومدير مركز المهارات المالية في وزارة المالية فيصل جادو.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: تهيئة موظفي القطاع العام على نظام المنافسات والمشتريات
السعودية: تهيئة موظفي القطاع العام على نظام المنافسات والمشتريات

وتأتي هذه الاتفاقية الإطارية بوصفها مبادرة منبثقة من أعمال اللجنة التنفيذية المكونة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وتستهدف تمكين الجهات الحكومية من الحصول على البرنامج التدريبي على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية و اللوائح التابعة له، لا سيما لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المُدرجة في السوق المالية، وستتمكن الجهات الحكومية من شراء البرنامج التدريبي من معهد الإدارة العامة الذي سيكون الجهة المخوّلة بالتدريب على النظام ولوائحه.

وشهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد والهيئة تُمهّد لتوفير مادة تدريبية واسعة ومتنوعة في مجالات كفاءة الإنفاق وإدارة المشاريع والأصول والمرافق؛ من خلال رفع البرامج التدريبية الخاصة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على منصة (إثرائي) الإلكترونية التابعة لمعهد الإدارة العامة.

الجدير بالذكر أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أُنشئت بتاريخ 11 /07 /1442هـ القاضي بضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة، تتويجًا للمسيرة الناجحة لكُلٍ منهما، وتمكينًا لها من مواصلة تحقيق كفاءة الإنفاق ودعم الجهات الحكومية في مجال إدارة المشاريع والمرافق؛ عبر بناء شراكاتٍ واسعة النطاق مع الجهات الحكومية والانخراط معها في العملية التمكينية وبناء القدرات البشرية ونقل المعرفة وتوطين أفضل الممارسات العالمية، بما يُسهم في تحقيق مُستهدفات المملكة 2030 من اقتصادٍ مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.

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