السعودية: منصة إلكترونية لتمويل صغار المستثمرين

وأطلق الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم الراشد، بحضور مدير عام الصندوق تركي الجعويني، الربط الإلكتروني مع منصة بحر التابعة لبرنامج تسعة أعشار، وتعد المنصة فرصة لتمكين الشباب والفتيات من ممارسة أعمالهم ذات الاختصاص بشكل أفضل والحصول على التدريب أو الأدوات أو التقنيات التي تعزز من إنتاجيتهم، حيث تتميز بوجود العديد من المتخصصين في مجلات متنوعة ومن ثم تتيح لأكبر عدد من المحترفين والشركات الاستفادة من خدماتهم والعمل معهم. وتشمل مجالات الاختصاص (الترجمة، التسويق والمبيعات، التصميم والابتكار، الفيديو والتصوير، القانون، الكتابة والتحرير، المحاسبة والاستشارات، الهندسة والبناء، تحليل البيانات، التسويق الرقمي، تطوير البرامج، تقنية المعلومات والشبكات، خدمة العملاء وعمليات الدعم الإداري).

وجرى تكريم أول ممول من منصة بحر وهي دانة النعيمي لمشروعها الخاص “التصوير الفوتوغرافي”.

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية قدم تمويل لمزاولي العمل الحر بقيمة 8,2 مليارات ريال، منها 2,2 مليار ريال، للعام 2022م. ويقدم بنك التنمية الاجتماعية مع شركائه في القطاعين العام والخاص، العديد من المنتجات المالية وغير المالية، التي من شأنها تجسيد مهامها التنموية في تمكين ودعم قطاع الأعمال وصغار المستثمرين.

ويشار إلى أن برنامج تسعة أعشار، إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، يهدف إلى تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

ويوفر برنامج تسعة أعشار، عدة منصات إلكترونية وهي: فرصة، وتطبيقات تجار، وزاد، وبحر، وكَنَف، وأكشاك تجار، وصنع في السعودية، وأطوار، كما تجاوز عدد المشتركين في البرنامج 300 ألف مشترك منذ إطلاق البرنامج في الخامس والعشرين من شهر أغسطس 2016، بينما زاد عدد المسجلين في منصة بحر على 70 ألف مسجل.