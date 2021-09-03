السعودية: معرض التوظيف بمدينة السيح يطرح 1800 فرصة وظيفية

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج عماش الدفين السبيعي ، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز فرص التوظيف للشباب، بما يواكب جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص وظيفية مناسبة لطالبي العمل في سوق العمل السعودي، ويتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أن الملتقى يقام في مقر الغرفة الرئيس على طريق الملك عبدالله بمدينة السيح، وسيتم طرح أكثر من 1800 فرصة وظيفية للشباب السعودي، تشمل معظم مجالات العمل في القطاع الخاص.

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