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السعودية: مركز التوطين بـ”غرفة مكة” يتيح 120 وظيفة

في إطار رؤية المملكة 2030 لتمكين الشباب والفتيات لتنمية وبناء المجتمع في مجالات متعددة، اتاح مركز التوطين بـ”غرفة مكة” بمدينة مكة المكرمة غرب السعودية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: مركز التوطين بـ"غرفة مكة" يتيح 120 وظيفة
تحفيز لمسارات التوظيف التي تتيح الفرص أمام الشباب والشابات في السعودية

ونظم مركز التوطين التابع للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مساراً وظيفياً لـ 120 وظيفة بشركتين في تخصصات مختلفة، تقدم لها عدد من الشباب والفتيات السعوديين، وذلك ضمن مسار أشرفت عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إطار رؤية المملكة 2030 لتمكين الشباب والفتيات لتنمية وبناء المجتمع في مجالات متعددة.

وأكد أمين الغرفة المهندس عصمت معتوق أن الوظائف المطروحة في هذا المسار تشمل المبيعات والمحاسبة والأقسام الإدارية، فضلا عن شواغر في مجالات التصاميم والاتصال والحاسوب.

بدورها، أوضحت مديرة حساب برنامج “توطين” التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجدة الثبيتي، اهتمام الوزارة بمسارات التوظيف التي تتيح الفرص أمام الشباب والشابات ووضعهم على رأس العمل، مبينة أن غرفة مكة المكرمة تسهم في هذه البرامج الهادفة إلى إنفاذ برامج التوطين في القطاع الخاص، وقد أفردت مواقع متميزة على مدى يومين لاستقبال المتقدمين وتيسير التقدم للوظائف التي أتاحتها شركتان وطنيتان.

من جهتها، أوضحت مشرفة قسم التوظيف في برنامج “توطين” وجدان اللحياني أن عدد الوظائف المطروحة بلغت 120 فرصة وظيفية تقدم لها خلال اليومين نحو 300 شاب وفتاة، بنسب متقاربة، متناولة عمليات تسجيل طالبي العمل منذ دخولهم إلى القاعات المخصصة، والتسجيل إلكترونيا مع تطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي وفقا للتوجيهات الصحية.

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