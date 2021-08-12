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السعودية: 10 آلاف مستفيد في 73 مهنة من العمل المؤقت في الحج

بلغت نسبة المستفيدين السعوديين من خدمة العمل المؤقت لموسم الحج عبر برنامج أجير 50%، فيما بلغ عدد المستفيدين الإجمالي 10,000 مستفيدٍ من البرنامج.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: 10 آلاف مستفيد في 73 مهنة من العمل المؤقت في الحج
أبرز المستفيدين من تصريح العمل المؤقت في الحج مقدمي خدمات الحجاج

وأبانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن البرنامج حقق فوائداً لأكثر من 183 شركة، وفي 73 مهنة مختلفة.

وكانت الوزارة قد أتاحت تصريح “أجير الحج” للراغبين في العمل المؤقت بموسم الحج من السعوديين والمقيمين، حيث قدمت برامج تعليمية وتطويرية مكثفة لتزويد العاملين في قطاع الحج بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات الصحة المهنية وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن والحفاوة بهم.

يُذكر أنه تم خلال موسم الحج الماضي توفير مركز خدمة عملاء على مدار الساعة، بالإضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية لخدمة “أجير الحج” عبر مختلف قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان أبرز المستفيدين من تصريح العمل المؤقت في موسم الحج من مقدمي خدمات الحجاج، ومتعهدي الإعاشة، وأنشطة الوساطة التجارية.

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