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السعودية: هيئة المهندسين تستهدف شغل 7000 وظيفة في 2021 من الكوادر الوطنية

إتاحة منصة “مؤهل”، التي تشكل مرجعية التوظيف للمنشآت والشركات الهندسية، وذلك في إطار تعاونها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: هيئة المهندسين تستهدف شغل 7000 وظيفة في 2021 من الكوادر الوطنية

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن تسريع شغل الكوادر الوطنية للوظائف الهندسية المتاحة في سوق العمل، من خلال إتاحة منصة “مؤهل”، التي تشكل مرجعية التوظيف للمنشآت والشركات الهندسية، وذلك في إطار تعاونها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، على استمرارية مساعيها في تحقيق التوظيف المستهدف للعام المقبل حيث تسعى مع مختلف الجهات للوصول إلى شغل المهندسين لسبعة آلاف وظيفة خلال 2021، مبيناً أن المنصة شهدت إقبالاً من حديثي التخرج بمختلف تخصصاتهم مما يسهم في حصولهم على دعم مختلف الجهات المتضافرة على تحقيق توظيفهم في أسرع وقت.

وأشار إلى عناية هيئة المهندسين ووزارة الموارد البشرية بتنظيم المهن الهندسية والفنية في سوق العمل لفتح المجال لتوظيف المزيد من الكوادر الوطنية، مشيراً إلى مواصلة الجهود في تدقيق شهادات الوافدين واشتراط سنوات الخبرة الخمس، علماً بأنه ليس من صلاحيات الهيئة تعديل مهنة الوافد.

وحث العبداللطيف المهندسين على التسجيل في منصة مؤهل، التي بدورها تربط المسجلين بالجهات ذات العلاقة للتأكد من كونهم باحثين عن عمل وحديثي تخرج، كما تحصر جميع المهندسين السعوديين الباحثين عن عمل بجميع تخصصاتهم.

وأفاد أن المبادرة تستهدف -في نفس الوقت- المنشآت من خلال حصولها على دعم هدف لمشاركتها في برنامج التوظيف (دعم التوظيف لرفع المهارات)، ودعم هدف للمنشآت المشاركة من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، إضافة إلى الإعلان والدعم للمنشآت والشركات والمكاتب الهندسية التي تساعد في التوظيف بالموقع ومجلة المهندس.

/واس/

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