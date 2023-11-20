فريق التحرير by فريق التحرير

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47.5 ألف مشترك سعودي انضموا لسوق العمل في الربع الثالث

بلغ عدد المشتركين السعوديين في القطاع الخاص 2.27 مليون عامل، بينما ارتفع عدد الأجانب في القطاع الخاص إلى 7.88 ملايين عامل

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عدد المشتركين المنضمين لسوق العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص، ارتفع بنحو 2% خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، ليصل إلى 10.69 ملايين مشترك.

وارتفع عدد المشتركين السعوديين، الذين يمثلون 22.4% من إجمالي المسجلين بالقطاع الخاص، بنحو 47.5 ألف مشترك ليصل إلى 2.27 مليون عامل، بينما ارتفع عدد الأجانب في القطاع الخاص إلى 7.88 ملايين عامل.

وكانت منطقة الرياض هي أكبر منطقة من حيث عدد المشتركين على رأس المال في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث بلغ عددهم 4.47 ملايين مشترك.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...