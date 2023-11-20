47.5 ألف مشترك سعودي انضموا لسوق العمل في الربع الثالث

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عدد المشتركين المنضمين لسوق العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص، ارتفع بنحو 2% خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، ليصل إلى 10.69 ملايين مشترك.

وارتفع عدد المشتركين السعوديين، الذين يمثلون 22.4% من إجمالي المسجلين بالقطاع الخاص، بنحو 47.5 ألف مشترك ليصل إلى 2.27 مليون عامل، بينما ارتفع عدد الأجانب في القطاع الخاص إلى 7.88 ملايين عامل.

وكانت منطقة الرياض هي أكبر منطقة من حيث عدد المشتركين على رأس المال في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث بلغ عددهم 4.47 ملايين مشترك.