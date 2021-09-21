السعودية: 3000 وظيفة بحلول 2025 في شركة فرنسية

وقال تركي الشهري، الرئيس التنفيذي لشركة “إنجي engie” في المملكة العربية السعودية، بمناسبة احتفالات المملكة بالعيد الوطني: “أطلقت شركة إنجي هذا العام برنامجها التدريبي في المملكة للتبادل المعرفي بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي الرامي إلى رعاية المواهب المحلية وتطوير مهاراتهم الوظيفية. وبموجب ذلك، انضم ثمانية موظفين من الصندوق إلى البرنامج لتعزيز خبراتهم على مدار ستة أشهر في مجالات تطوير الأعمال والأنشطة التجارية وعمليات تسليم المشاريع” بحسب بيان صحفي.

أضاف الشهري: “يشكل دعم وتطوير الأجيال القادمة من الشباب السعودي، مسألة هامة بالنسبة لشركة إنجي التي تتواجد في أسواق المملكة منذ ما يقارب الـ 20 عاماً. وقد قمنا حتى الآن بتوظيف ما يقارب من 2000 موظف ولدينا خطط لتوظيف 3000 موظف بحلول العام 2025. ولكوننا نمتلك محفظة واسعة من الأعمال بما في ذلك توليد الطاقة النظيفة وحلول ترشيد الاستهلاك فضلاً على الحلول التي تستهدف المياه والزراعة والنقل وتخزين الطاقة، فقد بات من الضروري توسيع قوانا العاملة في جميع أنحاء المملكة ولن يكون ذلك ممكناً من دون المواطنين السعوديين من ذوي المهارات العالية، الأمر الذي يجعل من الشراكة مع الجهات المختلفة بما فيها صندوق التنمية الصناعي السعودي، أمراً في غاية الأهمية. ونتطلع اليوم إلى استقبال الدفعة القادمة من الموهوبين في وقت لاحق من هذا العام”.

يذكر أن الشركة أفادت في ديسمبر الماضي أنها توفر قرابة 10 في المائة من الطاقة في المملكة.